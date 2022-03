SG: najwięcej osób przekroczyło granicę z Ukrainy do Polski samochodami osobowymi

Od 24 lutego z Ukrainy do Polski funkcjonariusze Straży Granicznej odprawili najwięcej osób przekraczających granicę samochodami osobowymi - ok. 600 tys. osób (30 proc. całego ruchu) - poinformowała Straż Graniczna.

"Ruch osobowy na granicy z Ukrainy do Polski od 24.02-17.03 według rodzajów środków transportu. Najwięcej osób #funkcjonariuszeSG odprawili w ruchu samochodowym: osobowe - ok. 600 tys. (30 proc. całego ruchu), autobusy - ok. 462 tys.(23 proc.). Natomiast w ruchu pieszym - ok. 440 tys.(22 proc.)" - napisała w piątek wieczorem na Twitterze Straż Graniczna.

Jak wcześniej poinformowała SG, od 24 lutego do Polski wjechało z Ukrainy 2 012 906 osób. W piątek funkcjonariusze Straży Granicznej odprawili 22,7 tys. podróżnych - to spadek o 24 proc. (w czwartek 29,9 tys.).

Piątek jest 23. dniem inwazji Rosji na Ukrainę.