SG: nowe samochody elektryczne i hybrydowe dla placówek SG w największych aglomeracjach miejskich

Osiem nowych aut elektrycznych i hybrydowych trafiło do placówek Straży Granicznej w największych aglomeracjach miejskich - przekazała PAP rzeczniczka SG por. Anna Michalska. Nowe auta będą użytkowane w portach lotniczych w aglomeracjach, gdzie występuje smog.

Jak przekazała Michalska, nowe pojazdy służbowe to cztery hyundaie kona z napędem hybrydowym oraz cztery renault zoe z napędem elektrycznym. Łączny koszt ich zakupu to ponad milion złotych.

Nowe auta służbowe będą użytkowane na terenach portów lotniczych, w dużych aglomeracjach miejskich szczególnie zagrożonych występowaniem zjawiska smogu, czyli w: Nadwiślańskim Oddziale SG w placówce Warszawa-Okęcie, Nadodrzański OSG w placówkach SG Poznań-Ławica i Wrocław-Strachowice, Śląskim OSG w placówce Katowice-Pyrzowice, a także w Karpackim OSG w placówce Kraków-Balice i Morskim OSG w placówce Gdańsk-Rębiechowo.

Samochody zostały już przekazane do Morskiego OSG (hyundai kona), Śląskiego OSG (renault zoe) Karpackiego OSG (renault zoe), Nadodrzańskiego OSG (renault zoe i dwa hyundaie kona), Nadwiślańskiego OSG (renault zoe i hyundai kona).

Jak przekazała rzeczniczka SG por. Anna Michalska korzystanie przez formację z samochodów o napędzie hybrydowym i elektrycznym pozwoli na zintensyfikowanie liczby patroli prowadzonych przez SG samochodami niskoemisyjnymi, przede wszystkim w okolicy portów lotniczych.

"Pojazdy wykorzystywane w portach lotniczych muszą być w stałej gotowości do użycia, co wiąże się z długotrwałą pracą silnika na biegu jałowym. Powoduje to wysokie zużycie paliwa i zanieczyszczenie środowiska poprzez emisję szkodliwych substancji pochodzących z gazów spalinowych oraz hałas" - wskazała Michalska.

Dodała, że w ramach współdziałania z innymi służbami pojazdy te będą wykorzystywane do wykonywania zadań związanych ze ściganiem i zapobieganiem przestępstwom i wykroczeniom przeciwko środowisku.

Zakup został współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Łączny koszt zakupu wyniósł 1 065 180.00 zł.