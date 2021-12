SG: od początku sierpnia deportowaliśmy 687 cudzoziemców

Od 1 sierpnia deportowaliśmy 687 cudzoziemców. Nie tylko do krajów pochodzenia, ale również do innych krajów - powiedziała we wtorek rzeczniczka Straży Granicznej porucznik Anna Michalska.

"Od 1 sierpnia deportowaliśmy 687 cudzoziemców. Do krajów pochodzenia zostało przekazanych 388 osób, do innych krajów 299 osób" - przekazała rzeczniczka. Jak zaznaczyła, osoby te zostały przekazane do państw członkowskich w ramach readmisji, do państw trzecich oraz poza readmisjami.

Od początku sierpnia Straż Graniczna przekazała 150 obywateli Iraku, w tym 81 do kraju ich pochodzenia oraz 74 do innych krajów. "Były to m.in osoby, które przekroczyły nielegalnie granicę z Białorusi na Litwę i były w ośrodkach po przekroczeniu granicy z Polską" - powiedziała Michalska. "Zostali oni z powrotem przekazani na Litwę" - dodała.

"Do Gruzji przekazaliśmy 61 obywateli Gruzji plus 4 obywateli do krajów innych niż kraje pochodzenia" - przekazała rzeczniczka.

Jak zaznaczyła, lotów czarterowych nie organizowano. "W tej chwili organizujemy cały czas powroty lotami rejsowymi, tj. około 20 osób tygodniowo" - wskazała.

W ośrodkach strzeżonych przebywa w tej chwili 1846 osób, z czego około 55 procent ubiega się o ochronę międzynarodową w Polsce. "Pozostałe osoby czekają na decyzję zobowiązujące do powrotu lub na organizację lotów powrotowych" - powiedziała rzeczniczka.

Ostatniej doby zanotowano 116 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski. Funkcjonariusze SG wydali 25 postanowień o opuszczeniu terytorium RP.

SG poinformowała również, że na odcinku ochranianym przez placówkę SG w Czeremsze 30-osobowe grupy dwukrotnie forsowały granicę przy wsparciu białoruskich służb.

Od początku roku Straż Graniczna zanotowała prawie 40 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. W listopadzie było 8,9 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy, w październiku 17,5 tys., wrześniu 7,7 tys., sierpniu 3,5 tys.

Od 2 września w związku z presją migracyjną w przygranicznym pasie z Białorusią obowiązywał stan wyjątkowy. Został on wprowadzony na 30 dni na mocy wydanego na wniosek Rady Ministrów rozporządzenia prezydenta Andrzeja Dudy. Sejm zgodził się na przedłużenie stanu wyjątkowego do 30 listopada.

Natomiast od 1 grudnia do 1 marca na mocy rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego na terenie przy granicy z Białorusią obowiązuje zakaz przebywania. Obejmuje on 115 miejscowości województwa podlaskiego i 68 miejscowości województwa lubelskiego.

Wprowadzenie zakazu przebywania w strefie nadgranicznej umożliwia nowelizacja ustawy o ochronie granicy państwowej, która we wtorek ukazała się w Dzienniku Ustaw. Wcześniej tego dnia nowelę podpisał prezydent Andrzej Duda, a Sejm odrzucił poprawki Senatu.