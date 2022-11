SG: od początku wojny z Ukrainy do Polski wjechało 7,590 mln osób, wyjechało ponad 5,787 mln

Od początku wojny z Ukrainy do Polski wjechało 7,590 mln osób, a z Polski na Ukrainę wyjechało ponad 5,787 mln – poinformowała we wtorek Straż Graniczna.

"Od 24.02 funkcjonariusze SG odprawili na przejściach granicznych na kierunku z Ukrainy do Polski 7,590 mln osób, a wczoraj, to jest 7.11 - 20,8 tys." - przekazała we wtorek na Twitterze Straż Graniczna.

Z kolei na Ukrainę od 24 lutego, kiedy rozpoczęła się rosyjska agresja, wyjechało z Polski ponad 5,787 mln osób, z czego w poniedziałek odprawiono 23 tys. osób.

Wtorek jest 258. dniem wojny na Ukrainie.