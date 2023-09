SG: od wprowadzenia zakazu wjazdu do Polski samochodów zarejestrowanych w Rosji zawróciliśmy tylko jeden pojazd

Od momentu wprowadzenia zakazu wjazdu do Polski samochodów osobowych zarejestrowanych w Rosji zawróciliśmy tylko jeden taki pojazd. Było to na odcinku granicy z Rosją - poinformowała rzeczniczka Straży Granicznej por. Anna Michalska.

Od niedzieli obowiązuje zakaz wjazdu do Polski samochodów osobowych zarejestrowanych w Rosji. Oznacza to, że żaden samochód osobowy zarejestrowany w Rosji nie może wjechać na teren państwa polskiego.

Jak przekazała w rozmowie z PAP rzeczniczka Straży Granicznej por. Anna Michalska, od momentu wprowadzenia zakazu wjazdu samochodów zarejestrowanych na terytorium Rosji, funkcjonariusze SG zawrócili tylko jeden taki pojazd. "Było to na odcinku granicy z Rosją" - podkreśliła rzeczniczka SG.

Wskazała przy tym, że w pozostałych przypadkach podróżni byli informowani przed przekroczeniem granicy, że pojazdy zarejestrowane w Rosji nie zostaną do Polski wpuszczone. "Przypominam, że nie ma znaczenia, kto podróżuje takim pojazdem" - zaznaczyła.

Ze statystyk Straży Granicznej wynika, że w tygodniu poprzedzającym wprowadzenia zakazu, od 10 do 16 września, do Polski wjechało około 400 aut zarejestrowanych w Rosji. "Samochody głównie przekraczały granicę na odcinku rosyjskim (359), ale też częściowo na odcinku granicy z Białorusią (39). Na granicy z Ukrainą żadnych takich pojazdów nie było" - przekazała.

Rzeczniczka SG podała również dane dotyczące wjazdów do Polski samochodów osobowych zarejestrowanych w Rosji w sierpniu. "Wszystkich pojazdów w kierunku do Polski na granicy zewnętrznej, czyli na granicy z Rosją, Białorusią i Ukrainą odprawiliśmy prawie 1,7 tys. samochodów. Większość z nich na odcinku z Rosją, bo około 1,5 tysiąca. Pozostałe samochody były odprawione na odcinku z Białorusią" - podkreśliła porucznik Anna Michalska.

O wprowadzeniu zakazu wjazdu dla samochodów osobowych zarejestrowanych w Rosji poinformował na przejściu granicznym z Białorusią w Terespolu szef MSWiA Mariusz Kamiński i zastępca szefa Krajowej Administracji Skarbowej insp. Mariusz Gojny. "W związku z opublikowaniem 8 września wytycznych Komisji Europejskiej dotyczących zakazu wjazdu na teren UE samochodów zarejestrowanych w Rosji, zakaz ten na granicy Polskiej będzie obowiązywał od niedzieli" - przekazał w sobotę szef MSWiA.

"Rosyjskie samochody ciężarowe już wcześniej były objęte tym zakazem. Teraz domykamy tę sprawę. Żaden rosyjski samochód do Polski nie wjedzie" - zaznaczył Mariusz Kamiński.

Minister sprecyzował, że dotyczy to wszystkich samochodów - zarówno tych, które są wykorzystywane komercyjnie, jak i samochodów prywatnych - niezależnie od tego, czy właścicielem samochodu jest obywatel Rosji, czy też obywatel innego państwa. "Zasada jest taka - samochód zarejestrowany w Rosji nie ma prawa wjazdu do Polski" - zaznaczył.

"To jest kolejny element sankcji nakładanych na Rosję i obywateli tego państwa w związku z brutalną wojną na Ukrainie, w związku z tym, że państwo rosyjskie stanowi dziś zagrożenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego" - dodał Mariusz Kamiński.

Obecny na sobotniej konferencji w Terespolu wiceminister finansów, zastępca szefa Krajowej Administracji Skarbowej insp. Mariusz Gojny potwierdził, że żaden samochód osobowy zarejestrowany w Rosji, na rosyjskich tablicach rejestracyjnych, nie może wjechać do Unii Europejskiej. "Stanowi o tym unijne rozporządzenie Rady dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie. Polska będzie egzekwować ten zakaz, podobnie, jak inne państwa graniczące z Rosją" - podkreślił.

Zastępca szefa KAS podał, że samochody osobowe zarejestrowane w Rosji będą "cofane z powrotem do państwa trzeciego, z którego przyjechały i niezależnie, czy będzie to Rosja, czy też inny kraj". "W razie odmowy wycofania pojazdu za granicę, zostanie on zajęty przez służbę celno-skarbową" - dodał insp. Mariusz Gojny.