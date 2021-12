SG: ostatniej doby 43 próby nielegalnego przekroczenia granicy

Ostatniej doby zanotowano 43 próby nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski – poinformowała w niedzielę Straż Graniczna. Funkcjonariusze SG wydali siedem postanowień o opuszczeniu terytorium RP.

"W sobotę 04.12 na granicy polsko-białoruskiej odnotowano 43 próby jej nielegalnego przekroczenia. Funkcjonariusze SG wydali siedem postanowień o opuszczeniu terytorium RP. Za pomocnictwo zatrzymano dwóch obywateli Ukrainy. Na odcinku ochranianym przez PSG w Dubiczach Cerkiewnych grupa 30 osób szturmowała granicę" - podała na Twitterze Straż Graniczna.

Od początku roku Straż Graniczna zanotowała już niemal 40 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. W listopadzie było 8,9 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy, w październiku - 17,5 tys., we wrześniu - 7,7 tys., w sierpniu - 3,5 tys. Od 2 września, w związku z presją migracyjną, w przygranicznym pasie z Białorusią obowiązywał stan wyjątkowy. Został on wprowadzony na 30 dni, na mocy wydanego na wniosek Rady Ministrów rozporządzenia prezydenta Andrzeja Dudy. Sejm zgodził się na przedłużenie stanu wyjątkowego do 30 listopada.

Natomiast od 1 grudnia do 1 marca, na mocy rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego, na terenie przy granicy z Białorusią obowiązuje zakaz przebywania. Obejmuje on 115 miejscowości województwa podlaskiego i 68 miejscowości województwa lubelskiego.

Wprowadzenie zakazu przebywania w strefie nadgranicznej umożliwia nowelizacja ustawy o ochronie granicy państwowej, która we wtorek ukazała się w Dzienniku Ustaw. Wcześniej tego dnia nowelę podpisał prezydent Andrzej Duda, a Sejm odrzucił poprawki Senatu.