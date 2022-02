SG: ostatniej doby granicę polsko-białoruską próbowało nielegalnie przekroczyć 20 osób

Ostatniej doby granicę polsko-białoruską próbowało nielegalnie przekroczyć 20 osób - przekazała w piątek Straż Graniczna. Wśród zatrzymanych nielegalnych migrantów byli obywatele Iranu, Syrii i Jemenu.

"W dn.24.02 na terytorium Polski próbowało nielegalnie przedostać się z Białorusi 20 cudzoziemców. Wszyscy zostali zatrzymani na odcinku ochranianym przez #PSGMielnik. To ob. Iranu, Syrii i Jemenu. Od początku roku na odcinku granicy z Białorusią było 1476 prób nielegalnego przedostania się do Polski" - napisała na Twitterze Straż Graniczna.

Od początku roku funkcjonariusze SG odnotowali prawie 1,5 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski. W zeszłym roku było to 39,7 tys. prób, z czego 1,7 tys. w grudniu, 8,9 tys. w listopadzie, 17,5 tys. w październiku, 7,7 tys. we wrześniu, 3,5 tys. w sierpniu.

Od 1 grudnia ub. r. do 1 marca 2022 r. na terenie przy granicy z Białorusią obowiązuje zakaz przebywania. Obejmuje on 115 miejscowości województwa podlaskiego i 68 miejscowości województwa lubelskiego, z którego wyłączeni są m.in. mieszkańcy i miejscowi przedsiębiorcy. Wcześniej na tym samym terenie, od września do grudnia, obowiązywał stan wyjątkowy.

Z projektu rozporządzenia MSWiA opublikowanego w środę na stronie Rządowego Centrum Legislacji wynika, że zakaz przebywania przy granicy z Białorusią zostanie przedłużony do 30 czerwca.