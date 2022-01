SG: pięciu cudzoziemców przekroczyło granicę na pontonie przez rzekę Świsłocz

Pięciu cudzoziemców przekroczyło w poniedziałek wieczorem granicę z Białorusi do Polski na pontonie przez rzekę Świsłocz – przekazała na Twitterze Straż Graniczna. Zatrzymani pochodzą z Afryki.

"Wczoraj tj. 03.01 ok. godz. 21 funkcjonariusze SG zatrzymali 5 cudzoziemców, którzy nielegalnie przekroczyli granicę z Białorusi do Polski. "Zatrzymani to obywatele: Kamerunu, Konga, Gabonu, Ghany oraz Wybrzeża Kości Słoniowej. Cudzoziemcy przeprawili się przez rzekę Świsłocz na pontonie" - poinformowała na Twitterze Straż Graniczna.

Jak wcześniej powiedziała PAP rzeczniczka SG por. Anna Michalska, do tego zdarzenia doszło na odcinku ochranianym przez placówkę SG w Bobrownikach. "Cudzoziemców odnaleziono w dobrym stanie, nic im nie dolegało. Na razie trwają wobec nich czynności po polskiej stronie" - dodała rzeczniczka.

W zeszłym roku Straż Graniczna zanotowała niemal 40 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. W grudniu odnotowano 1,7 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy, w listopadzie 8,9 tys., w październiku 17,5 tys., we wrześniu 7,7 tys., zaś w sierpniu 3,5 tys.

Według danych Straży Granicznej, od początku 2022 r. polsko-białoruską granicę próbowały nielegalnie przekroczyć 64 osoby.

Od 1 grudnia do 1 marca 2022 r. na terenie przy granicy z Białorusią obowiązuje zakaz przebywania. Obejmuje on 115 miejscowości województwa podlaskiego i 68 miejscowości województwa lubelskiego.