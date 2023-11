W czwartek z Ukrainy do Polski odprawiono 25,8 tys. osób, a 22,3 tys. z Polski do Ukrainy – podała straż graniczna w piątek na X. Od 24 lutego 2022 r. – agresji Rosji na Ukrainę - odnotowano 16 mln 820 tys. wjazdów do Polski i ponad 15 mln 60 tys. wyjazdów na Ukrainę.

Piątek to 618. dzień rosyjskiej napaści na Ukrainę. Agresja rozpoczęła się 24 lutego 2022 r.