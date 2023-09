SG: w czwartek z Ukrainy do Polski odprawiono 28,7 tys. osób, wyjechało do Ukrainy 23 tys.

W czwartek z Ukrainy do Polski odprawiono 28,7 tys. osób, a 23 tys. wyjechało z Polski do Ukrainy – podała w piątek Straż Graniczna. Od 24 lutego 2022 r. czyli od początku agresji Rosji na Ukrainę, SG zanotowała ponad 15 mln 354 tys. wjazdów do Polski i 13 mln 624 tys. wyjazdów na Ukrainę.

"W dniu 7. września funkcjonariusze SG odprawili na przejściach granicznych na kierunku z Ukrainy do Polski 28,7 tys. osób. Od 24.02.2022 - ponad 15,354 mln os." - poinformowała w piątek na Twitterze straż graniczna.

"Z Polski do Ukrainy odprawiono 23 tys. osób. Od 24.02.2022 - 13,624 mln osób" - zaznaczyła.

Piątek to 562. dzień rosyjskiej napaści na Ukrainę. Pełnoskalowa agresja rozpoczęła się 24 lutego 2022 r.

