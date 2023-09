SG: w niedzielę z Ukrainy do Polski odprawiono 28,6 tys. osób, wyjechało do Ukrainy 29,3 tys.

W niedzielę z Ukrainy do Polski odprawiono 28,6 tys. osób, a 29,3 tys. wyjechało z Polski do Ukrainy – poinformowała w poniedziałek Straż Graniczna. Od 24 lutego 2022 r. czyli od początku agresji Rosji na Ukrainę, SG zanotowała ponad 15,631 mln wjazdów do Polski i 13,883 mln wyjazdów na Ukrainę.

"W dniu 17. września funkcjonariusze SG odprawili na przejściach granicznych na kierunku z Ukrainy do Polski 28,6 tys. osób. Od 24.02.2022 - ponad 15,631 mln os." - podała w poniedziałek na platformie X (dawniej Twitter) Straż Graniczna.

"Z Polski do Ukrainy odprawiono 29,3 tys. osób. Od 24.02.2022 - 13,883 mln osób" - dodała SG.

Poniedziałek to 572. dzień rosyjskiej napaści na Ukrainę.