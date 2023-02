SG: w piątek z Ukrainy do Polski odprawiono 22,3 tys. osób; z Polski do Ukrainy – ponad 16 tys.

W piątek z Ukrainy do Polski przyjechało 22,3 tys. osób, a z Polski do Ukrainy wyjechało 16,7 tys. osób – poinformowała w sobotę Straż Graniczna. Od początku ataku Rosji na Ukrainę SG zanotowała 10,056 mln wjazdów do Polski i ponad 8,148 mln na Ukrainę.

"W dn. 24.02 funkcjonariusze SG odprawili w przejściach granicznych na kierunku z Ukrainy do Polski 22,3 tys. osób. Od 24.02.2022 - 10,056 mln osób" - poinformowała w sobotę na Twitterze Straż Graniczna.

"Z Polski do Ukrainy odprawiono 16,7 tys. osób. Od 24.02.2022 roku - ponad 8,148 mln osób" - dodała Straż Graniczna.

Sobota to 367. dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie.