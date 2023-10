SG: w poniedziałek z Ukrainy do Polski odprawiono 24,7 tys. osób, wyjechały 29,1 tys.

W poniedziałek z Ukrainy do Polski odprawiono 24,7 tys. osób, a 29,1 tys. z Polski do Ukrainy – podała Straż Graniczna. Od 24 lutego 2022 r. – od początku agresji Rosji na Ukrainę - odnotowano ponad 16, 78 mln wjazdów do Polski i ponad 15 mln wyjazdów na Ukrainę.

"30 października funkcjonariusze SG odprawili w przejściach granicznych na kierunku z Ukrainy do Polski 24,7 tys. osób. Od 24.02.2022 - ponad 16,78 mln osób" - poinformowała we wtorek na portalu X(dawniej Twitter)Straż Graniczna.

"Z Polski do Ukrainy odprawiono 29,1 tys. osób. Od 24.02.2022 ponad 15 mln osób" - zaznaczyła SG.

Wtorek to 615. dzień rosyjskiej napaści na Ukrainę. Agresja rozpoczęła się 24 lutego 2022 r.