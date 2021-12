SG: W przyszłym tygodniu zacznie się identyfikacja migrantów z udziałem urzędników Frontexu oraz z Iraku i Konga

W przyszłym tygodniu funkcjonariusze Straży Granicznej wraz z urzędnikami Frontexu oraz przedstawicielami Iraku i Konga zaczynają procedurę identyfikacji migrantów, którzy przebywają w ośrodkach SG, a nie posiadają dokumentów tożsamości – poinformowała w piątek rzecznik SG por. Anna Michalska.

"Od przyszłego tygodnia rozpoczynają się tzw. misje identyfikacyjne. Są one organizowane wspólnie z Frontexem. Przedstawiciele Iraku i Demokratycznej Republiki Konga przyjeżdżają do Polski, aby pomóc nam w identyfikacji tych cudzoziemców, którzy przekroczyli granicę z Białorusi do Polski, lecz nie mają dokumentów potwierdzających tożsamość" - powiedziała Michalska.

Dodała, że w tej grupie są osoby, które chcą wrócić do swojego kraju lub ubiegać się o ochronę międzynarodową w Polsce.

"Misja identyfikacyjna będzie prowadzona w ośrodku w Wędrzynie, gdzie przebywa największa grupa osób nieposiadająca dokumentów tożsamości oraz w Warszawie" - wskazała.

Przedstawiciele Iraku i Konga poza identyfikacją migrantów mają im również pomagać w uzyskaniu dokumentów potrzebnych do powrotu do kraju pochodzenia.

W ośrodkach dla cudzoziemców prowadzonych przez Straż Graniczną przebywa 1827 osób, w tym 1101 w pomieszczeniach dla rodzin i samotnych kobiet. Oddzielnie w budynkach tylko dla mężczyzn jest 720 osób. Ok. 55 proc. migrantów znajdujących się w ośrodkach ubiega się o objęcie ochroną międzynarodową w Polsce, pozostałe osoby czekają na powrót do swojego kraju.

Obecnie miesięczny koszt utrzymania migrantów w ośrodkach wynosi 3,5 mln zł. Rok temu ok. 300 migrantów znajdowało się w ośrodkach Straży Granicznej, a koszt ich utrzymania był niemal dziesięciokrotnie niższy. Miesięcznie było to 380 tys. zł.

Michalska poinformowała, że minionej doby doszło do 121 prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. W tym miesiącu takich prób było 617, a tym roku 38575.

Przekazała, że np. w czwartek wieczorem ok. godz. 18 na odcinku granicy ochranianej przez placówkę SG w Narewce funkcjonariusze zauważyli, że kilkuosobowa grupa próbowała przejść na teren Polski. Migranci przecięli druty żyletkowe stanowiące zaporę. Jednak na widok polskich funkcjonariuszy cofnęli się w głąb Białorusi.

W grudniu Straż Graniczna zatrzymała 24 nielegalnych migrantów w tym 11 obywateli Iraku, 7 obywateli Syrii, 3 - Turcji, 2 - Iranu i jednego obywatela Sri Lanki.

W tym roku zatrzymano 2681 nielegalnych migrantów, a w tym samym okresie ubiegłego roku było ich 105.

Wczoraj do Polski wjechało 80 represjonowanych we własnym kraju obywateli Białorusi. W tym 60 osób miało wizy humanitarne, pozostali złożyli wnioski o objęcie ochrona międzynarodową w naszym kraju.