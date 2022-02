SG: w sobotę były dwie próby forsowania granicy polsko-białoruskiej

W sobotę doszło do dwóch prób forsowania granicy polsko-białoruskiej. W rejonie Mielnika i Szudziałowa grupy cudzoziemców rzucały kamieniami w stronę polskich patroli. Nikt nie ucierpiał - powiedziała PAP w niedzielę rzeczniczka Straży Granicznej por. Anna Michalska.

W sobotę zatrzymano 10 cudzoziemców po nielegalnym przekroczeniu granicy z Białorusi do Polski. Por. Michalska przekazała, że w sobotę nad ranem na odcinku ochranianym przez placówkę SG w Mielniku doszło do siłowej próby przekroczenia granicy. Jak wyjaśniła, czterech obywateli Indii i pięciu obywateli Afganistanu rozcięło concertinę i zaatakowało kamieniami polskie patrole. Z kolei jedną osobę zatrzymano też wczoraj w rejonie Białowieży; był to obywatel Syrii.

"Późnym popołudniem na odcinku ochranianym przez placówkę SG w Michałowie zaobserwowano, jak jedna osoba - prawdopodobnie żołnierz białoruski - podszedł pod linię granicy i próbował uszkodzić concertinę. W pobliżu znajdowało się sześć osób o ciemnej karnacji, które przemieszczały się wzdłuż linii granicy. Na widok naszych patroli się oddaliły" - poinformowała rzeczniczka Straży Granicznej.

Około godz. 16 w rejonie Szudziałowa grupa pięciu cudzoziemców rzucała kamieniami w stronę polskich patroli. Nikt nie doznał obrażeń. "Po przyjeździe naszych dodatkowych patroli, te osoby oddaliły się w głąb Białorusi" - dodała por. Michalska.

W sobotę stwierdzono też uszkodzenie concertiny na odcinku ochranianym przez placówkę SG w Czeremsze.

"W niedzielę na razie nie było żadnych przekroczeń czy incydentów na granicy" - dodała rzeczniczka.

Od początku roku funkcjonariusze SG odnotowali 1192 próby nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski. W zeszłym roku było to 39,7 tys. prób, z czego 1,7 tys. w grudniu, 8,9 tys. w listopadzie, 17,5 tys. w październiku, 7,7 tys. we wrześniu, 3,5 tys. w sierpniu.

Od 1 grudnia ub. r. do 1 marca 2022 r. na terenie przy granicy z Białorusią obowiązuje zakaz przebywania. Obejmuje on 115 miejscowości województwa podlaskiego i 68 miejscowości województwa lubelskiego, z którego wyłączeni są m.in. mieszkańcy i miejscowi przedsiębiorcy. Wcześniej na tym samym terenie, od września do grudnia, obowiązywał stan wyjątkowy.