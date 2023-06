SG: we wtorek z Ukrainy przyjechało 28,4 tys. osób, na Ukrainę wyjechało 28,3 tys.

We wtorek z Ukrainy do Polski przyjechało 28,4 tys. osób, a z Polski na Ukrainę wyjechało 28,3 tys. osób - podała Straż Graniczna. Od 24 lutego ub. roku, czyli dnia ataku Rosji na Ukrainę, SG odnotowała 13,051 mln wjazdów do Polski i 11,206 mln wyjazdów na Ukrainę.

"W dn. 27.06 funkcjonariusze SG odprawili w przejściach granicznych na kierunku z Ukrainy do Polski 28,4 tys. osób. Od 24.02.2022 - ponad 13,051 mln osób" - poinformowała w środę na Twitterze Straż Graniczna.

Jak podała, z Polski na Ukrainę we wtorek odprawionych zostało 28,3 tys. osób. Od 24 lutego ub. roku - 11,206 mln.

Środa to 490. dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie.