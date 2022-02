SG: wśród wjeżdżających z Ukrainy do Polski także obywatele innych państw

Wśród uchodźców uciekających z Ukrainy przed wojną znajdują się także obywatele innych państw, w tym USA, Nigerii, Indii i Gruzji - poinformowała w sobotę wieczorem Straż Graniczna. Od wybuchu wojny, do godz. 15 w sobotę do Polski wjechało ponad 121 tys. osób.

"#StopFakeNews! Do Polski wjeżdżają uchodźcy uciekający z objętej wojną Ukrainy bez względu na ich narodowość. Dominującą grupą potrzebującą schronienia w Polsce są obywatele Ukrainy, ale wśród odprawianych przez SG są także obywatele innych państw, np. USA, Nigerii, Indii, Gruzji i innych" - podała na Twitterze Straż Graniczna.

We wcześniejszym wpisie SG poinformowała, że w sobotę do godz. 15 w przejściach granicznych na granicy polsko-ukraińskiej funkcjonariusze SG odprawili na kierunku - do Polski 45,2 tys. osób. Od początku wojny do Polski wjechało już ponad 121 tys. osób. "Funkcjonariusze SG pomagają wszystkim podróżnym z Ukrainy" - zapewniła Straż Graniczna.

W czwartek na terenie województwa lubelskiego i podkarpackiego powstało osiem punktów recepcyjnych dla uchodźców z Ukrainy. Mieszczą się one w pobliżu przejść granicznych: Medyka, Korczowa, Krościenko, Budomierz, Dorohusk, Dołhobyczów, Zosin i Hrebenne. Dodatkowy punkt recepcyjny dla uchodźców z Ukrainy przyjeżdzających pociągami znajduje się na dworcu PKP w Przemyślu.

W punktach recepcyjnych uchodźcy mogą odpocząć, zjeść posiłek, skorzystać z pomocy medycznej i psychologicznej, złożyć wniosek o pomoc międzynarodową, wypełnić dokumenty uprawniające do pobytu lub uzyskać skierowanie do jednego z ośrodków dla osób uciekających z Ukrainy i uzyskać informację o możliwym transporcie do innych miast w Polsce.

Sobota jest trzecim dniem inwazji rosyjskiej na Ukrainie.