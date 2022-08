SG: z Ukrainy do Polski wjechało 5,729 mln osób, na Ukrainę wyjechało 3,889 mln

Od początku wojny z Ukrainy do Polski wjechało 5,729 mln osób, a z Polski na Ukrainę wyjechało 3,889 mln osób - poinformowała we wtorek Straż Graniczna. Tylko w poniedziałek z Ukrainy przyjechało 27,2 tys. osób, a na Ukrainę wyjechało 27 tys. osób.

"Od 24.02 funkcjonariusze SG odprawili w przejściach granicznych na kierunku z Ukrainy do Polski 5,729 mln osób" - napisała na Twitterze Straż Graniczna.

Tylko w poniedziałek do Polski przybyło 27,2 tys. osób, a do godz. 7 rano we wtorek - 7,9 tys. osób.

Z kolei na Ukrainę od 24 lutego z Polski wyjechało 3,889 mln osób, z czego 27,2 tysięcy w poniedziałek.

Wtorek to 181. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Zobacz naszą najnowszą "Moc opinii" o węglu, górnictwie i kryzysie energetycznym