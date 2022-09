SG: z Ukrainy do Polski wjechało 6,436 mln osób, na Ukrainę wyjechało 4,665 mln osób

Od początku wojny na Ukrainie do Polski wjechało z tego kraju 6,436 mln osób, a z Polski na Ukrainę wyjechało ponad 4,665 mln osób - poinformowała w środę Straż Graniczna.

"Od 24.02 funkcjonariusze SG odprawili w przejściach granicznych na kierunku z Ukrainy do Polski 6,436 mln os." - napisała na Twitterze Straż Graniczna.

We wtorek do Polski przybyło 22,2 tys. osób, a do godz. 7 rano w środę - 6,8 tys. osób.

Z kolei na Ukrainę od 24 lutego wyjechało z Polski ponad 4,665 mln osób, z czego we wtorek 23,4 tys.

Środa jest 210. dniem wojny w Ukrainie.

