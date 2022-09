SG zatrzymała kobietę podejrzaną o organizację przerzutu imigrantów przez granicę z Białorusią

Straż Graniczna zatrzymała w powiecie wołomińskim kobietę podejrzaną o organizację i koordynację nielegalnego przekraczania granicy z Białorusi do Polski; pierwsze ustalenia mówią o kilkudziesięciu osobach. Po postawieniu jej zarzutów, 44-letnia Polka została aresztowana.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Kobietę zatrzymali funkcjonariusze SG z placówki w Czeremsze (Podlaskie). Według ustaleń śledztwa od ponad roku 44-latka zajmowała się organizacją odbioru nielegalnych imigrantów spod granicy polsko-białoruskiej, współdziałając z obywatelem Belgii, który był zleceniodawcą przewozów.

Jak poinformowała we wtorek mjr Katarzyna Zdanowicz, rzecznik Podlaskiego Oddziału SG, cudzoziemcy byli przewożeni najpierw do miejsca zamieszkania 44-latki, gdzie spędzali nawet kilka dni czekając na dalszy transport do krajów Europy Zachodniej. Wstępne ustalenia mówią o kilkudziesięciu osobach, którym podejrzana w ten sposób pomogła w nielegalnym przekroczeniu granicy.

Kobiecie postawiono zarzuty organizowania nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusią. Na wniosek prokuratury, Sąd Rejonowy w Siemiatyczach zastosował wobec niej trzymiesięczny areszt.

W związku z tą sprawą zatrzymano również dwóch Polaków współdziałających z zatrzymaną kobietą, którzy przewozili sześciu nielegalnych imigrantów. Również ci tzw. kurierzy zostali aresztowani.

Zobacz nasze najnowsze 1x1. O budowaniu marki osobistej z Mateuszem Kusznierewiczem...