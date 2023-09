SG zatrzymała trzech obywateli Tadżykistanu zaangażowanych w organizację nielegalnego przekraczania granicy

Trzech obywateli Tadżykistanu, którzy mieli być zaangażowani w organizację nielegalnego przekraczania granicy, zatrzymali funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. To kolejne zatrzymania w śledztwie - podała w czwartek SG.

Jak powiedziała w czwartek PAP rzeczniczka Podlaskiego Oddziału SG mjr Katarzyna Zdanowicz, sprawa dotyczy organizacji nielegalnego przekraczania granicy polsko-białoruskiej i litewsko-białoruskiej, skąd migranci byli przewożeni do Polski.

Śledztwo w tej sprawie prowadzą prokuratury rejonowe w Sokołowie Podlaskim i Augustowie.

Zatrzymanie trzech Tadżyków to - jak napisała Zdanowicz w komunikacie - "efekt działań rozpoczętych w czerwcu i lipcu tego roku". Wówczas SG zatrzymała w sumie trzech obywateli Tadżykistanu w okolicach Augustowa i Suchowoli przewożących łącznie ośmiu migrantów, którzy nielegalnie przekroczyli granicę.

"W trakcie prowadzonych postępowań funkcjonariusze ustalili dane kolejnych osób zaangażowanych w organizowanie nielegalnego przekraczania granicy. To również trzej obywatele Tadżykistanu, którzy zostali zatrzymani na terenie województwa mazowieckiego" - podała rzeczniczka. Nie mogła powiedzieć, na czym polegał ich udział w tej sprawie.

Poinformowała, że wobec dwóch zatrzymanych obywateli Tadżykistanu sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na trzy miesiące. Za pomoc w nielegalnym przekraczaniu granicy grozi im do ośmiu lat więzienia. Wobec zatrzymanych SG wszczęła postępowanie administracyjne i wydanie decyzji do opuszczenia kraju przez cudzoziemców. Trzeci zatrzymany został umieszczony w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Białymstoku celem wykonania decyzji o zobowiązaniu do opuszczenia kraju - podała SG.