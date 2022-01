SG: zatrzymano obywatela Białorusi za pomocnictwo w nielegalnym przekroczeniu granicy

W okolicy Michalowa zatrzymano obywatela Białorusi oraz 6 cudzoziemców. Białorusin usłyszał zarzut pomagania w nielegalnym przekroczeniu granicy. Decyzją sądu na 3 miesiące trafił do aresztu - powiedziała PAP rzeczniczka Straży Granicznej porucznik Anna Michalska.

Do zatrzymania doszło w sobotę na odcinku ochranianym przez placówkę SG w Michałowie. Białorusin próbował przeprowadzić przez "zieloną granicę" 6 cudzoziemców. "Byli to mężczyźni, 4 obywateli Syrii i 2 obywateli Egiptu" - powiedziała porucznik Michalska.

Jak zaznaczyła rzeczniczka, w stosunku do cudzoziemców wydano postanowienie o opuszczeniu terytorium Polski. "Zostali zawróceni do linii granicy. Na 3 lata zostali też objęci zakazem wjazdu do Polski i państw Strefy Schengen" - dodała.

W niedzielę zatrzymany Białorusin usłyszał zarzut pomagania w nielegalnym przekroczeniu granicy. "Decyzją Sądu Rejonowego w Białymstoku trafił na 3 miesiące do aresztu" - przekazała porucznik Michalska.

W styczniu roku Straż Graniczna odnotowała już pól tysiąca prób nielegalnego przekroczenia granicy. W zeszłym - 39,7 tys. W grudniu odnotowano ponad 1,7 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy, w listopadzie 8,9 tys., w październiku 17,5 tys., we wrześniu 7,7 tys., zaś w sierpniu 3,5 tys.

Od 1 grudnia do 1 marca 2022 r. na terenie przy granicy z Białorusią obowiązuje zakaz przebywania. Obejmuje on 115 miejscowości województwa podlaskiego i 68 miejscowości województwa lubelskiego.