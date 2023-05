Sieć Trójmorza się rozrasta. Inwestorzy widzą potencjał

Intensyfikacja współpracy transgranicznej w obszarze Trójmorza jest jednym z priorytetów - mówił w Lublinie prezydent Andrzej Duda. Podczas odbywającego się tam samorządowego kongresu mają zostać podpisane umowy m.in. na utworzenie Sieci Uniwersytetów Trójmorza i ws. Sieci Regionów.

Prezydent Andrzej Duda bierze we wtorek udział w Samorządowym Kongresie Trójmorza, który odbywa się w Lublinie.

Jak wskazywał podczas swojego wystąpienia prezydent, "intensyfikacja współpracy transgranicznej w obszarze Trójmorza jest jednym z priorytetów, o których zawsze powinniśmy pamiętać".

Elzbieta Witek zaznaczyła, że państwa Trójmorza pielęgnują wspólną tożsamość i mają wiele wspólnych doświadczeń z przeszłości.

W Lublinie odbywa się III Samorządowy Kongres Trójmorza.

"Jestem przekonany, że tegoroczna edycja kongresu po raz kolejny będzie dobrą okazją się do nawiązania wielu kontaktów, konstruktywnych rozmów, które zaowocują kolejnymi pomysłami na jeszcze lepszą integrację obszaru Trójmorza" - mówił w swoim wystąpieniu prezydent Duda.

"Jednym z takich pomysłów, który narodził się tutaj w Lublinie, jest utworzenie Sieci Uniwersytetów Trójmorza. Umowa powołująca tę Sieć, zostanie podpisana jeszcze dzisiaj, a sam projekt z całą pewnością przyczyni się do wzmocnienia partnerstwa między społecznościami lokalnymi państw Trójmorza" - podkreślił.

Duda podkreślał, że "przez ostatnie trzy dekady wzrost gospodarczy państw naszego regionu był o 1,5 procent wyższy niż w największej gospodarce Unii Europejskiej, jaką są Niemcy".

"W 2004 roku państwa Trójmorza generowały zaledwie 15,2 procent PKB Unii Europejskiej, podczas gdy w 2018 roku było to już ponad 19,1 procent PKB naszej europejskiej wspólnoty" - dodał. "W tym czasie Polska pozostawała liderem wzrostu gospodarczego ze średnim tempem rozwoju na poziomie ponad 5 procent" - wskazywał.

"Trójmorze ma stanowić akcelerator, ma stanowić dodatkowy silnik, który wesprze nasz rozwój, przyspieszy go jeszcze i spowoduje, mam nadzieję w niedługim czasie, przynajmniej większość z naszych krajów przegoni zdecydowaną część gospodarek zachodnioeuropejskich, a poziom życia przekroczy to, co dzisiaj widzimy na zachodzie Europy" - mówił prezydent i wskazał, że region wydaje się odporniejszy na kryzysy niż dzieje się to na zachodzie Europy.

Przyznał, że z satysfakcją przyjmuje zainteresowanie Trójmorzem ze strony największych światowych gospodarek i inwestorów, którzy widzą w regionie potencjał i chcą się z nim związać kapitałowo.

"Cieszę się, że podczas tegorocznego Kongresu nastąpi podpisanie umowy o Sieci Regionów Trójmorza" - mówił Duda.

"Z satysfakcją odnotowuje przyjęcie do Sieci nowych członków z Rumunii oraz z Ukrainy" - dodał. "Trójmorze to kilkaset wspólnot lokalnych o różnych kulturach, gospodarkach i tradycjach. Sieć - powołana według pomysłu województwa lubelskiego - jest doskonałym narzędziem poznania specyfiki poszczególnych regionów oraz wykorzystania drzemiącego w nich potencjału" - dodał. "Jestem przekonany, że podpisany jutro dokument zaowocuje licznymi projektami w obszarach infrastruktury, gospodarki oraz kultury z korzyścią dla zainteresowanych oraz dla całego obszaru Trójmorza" - podkreślał.

Witek apelowała, żeby państwa Trójmorza "mówiły jednym głosem" na forum międzynarodowym

Witek w swoim wystąpieniu podkreśliła, że cieszy się, iż "komponent parlamentarny został w pleciony" w kongres. Zaznaczyła, że państwa Trójmorza pielęgnują wspólną tożsamość i mają wiele wspólnych doświadczeń z przeszłości.

"Przede wszystkim jednak mamy ogromne poczucie potencjału, jaki tkwi w naszych państwach i w naszych narodach. Tego potencjału nie możemy zmarnować" - dodała.

Marszałek Sejmu powiedziała, że w ramach Trójmorza odbywa się wiele ciekawych inicjatyw m.in. na szczeblu lokalnych, regionalnym i ogólnokrajowym.

Apelowała, żeby państwa Trójmorza "mówiły jednym głosem" na forum międzynarodowym o najważniejszych dla nich sprawach.

Witek przypomniała, że w ramach Trójmorza powstało Forum Parlamentarne Trójmorza, które po raz pierwszy odbyło się w 2021 r. Jak dodała, w ramach tego forum zorganizowała w Warszawie spotkanie najmłodszych parlamentarzystów państw Trójmorza.

"Okazało się, że młodzi ludzie nie mają zahamowań, łączy ich bardzo wiele. Szybko znaleźli wspólny język. Nawiązali bezpośrednie relacje i utrzymują je do dziś" - podkreśliła marszałek Sejmu.

Prezes PiS: wierzę, że Trójmorze wykorzysta swoją historyczną szansę i sprosta wyzwaniom

List prezesa PiS do biorących udział w tym wydarzeniu odczytała europosłanka PiS Beata Mazurek.

"Bardzo się cieszę, że spotykacie się państwo w tak wspaniałym gronie już po raz trzeci oraz, że sieć gospodarcza regionu Trójmorza rozrasta się i rozwija. Tworzymy bowiem rodzinę narodów zamieszkujących przestrzeń wyznaczoną trzema morzami: Adriatyckim, Bałtyckim i Czarnym" - napisał Kaczyński.

Jak dodał, narody te wiele łączy. "Z jednej strony pewna wspólnota losów oraz historycznych doświadczeń wynikających w dużej mierze z położenia geopolitycznego, a z drugiej perspektywa na lepszą przyszłość. Zespala nas pragnienie, by nasze położenie, które dla większości państw Trójmorza nie było swego czasu zbyt szczęśliwe, stało się naszym atutem i odskocznią do dynamicznego rozwoju na osi Północ-Południe" - wskazał Kaczyński.

Podkreślił, że chodzi o "zacieśnienie współpracy infrastrukturalnej, energetycznej i gospodarczej" oraz tym samym o zwiększenie znaczenia naszego regionu w Europie. "Mamy te same aspiracje i marzenia. Chcemy by ziemie, które zamieszkują państwa Trójmorza były na trwale bezpieczną przestrzenią życia w godności, wolności, demokracji, zamożności i dostatku. Od kilku lat systematycznie zmierzamy w tym kierunku" - ocenił prezes PiS.

"Niestety, od ponad roku nad naszym regionem Europy zawisł ponury cień ze Wschodu i jeżeli chcemy by te nasze aspiracje stały się rzeczywistością musimy jak najmocniej wspierać walczącą z barbarzyńskim, rosyjskim najazdem Ukrainę. Inaczej nie będziemy bezpieczni" - podkreślił Kaczyński.

Przypomniał w tym kontekście słowa swojego brata, prezydenta Lecha Kaczyńskiego z 1 września 2009 r., który na Westerplatte mówił m.in., że "nie wolno ustępować imperializmowi, ani nawet skłonnościom imperialnym". Ocenił, że "niestety tych słów wypowiedzianych rok po rosyjskiej agresji na Gruzję większość Europy nie wzięła sobie do serca". "W rezultacie w 2014 r. doszło do ataku na Krym i Donbas, a w zeszłym roku do pełnoskalowej agresji na Ukrainę" - wskazał.