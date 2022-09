Siedlce: Zlikwidowano nielegalny salon gier

Nielegalny salon gier zlikwidowali w Siedlcach (Mazowieckie) miejscowi policjanci wraz z funkcjonariuszami Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego. Zabezpieczono 7 automatów do gier hazardowych – poinformowała w piątek siedlecka policja.

Rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach nadkom. Agnieszka Świerczewska przekazała, że funkcjonariusze sprawdzali lokale, w których mogły być nielegalne automaty do gier. Zgodnie z ich przypuszczeniami w jednej z kamienic w Siedlcach było siedem nielegalnych automatów do gier hazardowych. W chwili gdy policjanci wkroczyli do akcji, w lokalu była osoba z obsługi oraz trzech klientów. "Nielegalne automaty zostały przetransportowane do siedziby Oddziału Celnego w Siedlcach i będą stanowić dowód w sprawie" - powiedziała rzeczniczka.

Dodała, że osoby odpowiedzialne za uruchomienie nielegalnego salonu czeka postępowanie karno-skarbowe. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, kto wbrew warunkom koncesji lub bez wymaganego urzędowego sprawdzenia lub bez nałożenia wymaganych urzędowych zamknięć ma automat do gier podlega karze grzywny albo karze pozbawienia wolności do lat 3 lub obu tym karom łącznie.