Siedzący tryb życia groźny dla osób, które wygrały z rakiem

Niski poziom aktywności fizycznej negatywnie wpływa na przeżywalność osób, które pokonały raka – wynika z badań opublikowanych w piśmie „JAMA Oncology”.

Przeprowadzona w Kanadzie analiza danych dotyczących ponad 1500 osób, u których nowotwory zostały wyleczone, wykazała, że osoby spędzające w pozycji siedzącej ponad osiem godzin dziennie i wykonujące mniej niż 150 minut ćwiczeń tygodniowo były ponad pięciokrotnie bardziej narażone na zgon z powodu nowotworu lub innych przyczyn niż osoby aktywne fizycznie.

Blisko jedna trzecia uczestników nie wykonywała żadnych ćwiczeń i spędzała w pozycji siedzącej ponad sześć godzin dziennie. Również jedna trzecia wykonywała ćwiczenia o umiarkowanej lub dużej intensywności przez 150 minut tygodniowo.

"Liczba osób wyleczonych z nowotworów szybko wzrasta, dlatego ważna jest świadomość odpowiednich nawyków i zmian trybu życia" - mówi autorka analizy Lin Yang z Cancer Care Alberta w Calgary.

"Choć powinniśmy dążyć do wykonywania od 150 do 300 minut ćwiczeń tygodniowo o umiarkowanej lub dużej intensywności, technologia bardzo zmienia nasz styl życia, przyczyniając się do mniejszej aktywności fizycznej. A nawet jeśli udaje nam się ćwiczyć, jednak jednocześnie zbyt dużo czasu dziennie spędzamy w pozycji siedzącej, będzie to miało negatywny wpływ na zdrowie" - komentuje dr Alpa Patel z American Cancer Society.

"Wielu lekarzy wciąż mówi pacjentom, aby dużo odpoczywali i nie tracili energii, podczas gdy powinni oni zachęcać do bezpiecznego poziomu regularnej aktywności fizycznej" - dodaje dr Patel.

Źródła: DOI: 10.1001/jamaoncol.2021.6590