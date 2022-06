Siemoniak: dalsza kariera polityczna Sterczewskiego jest w rękach wyborców

Poseł KO Franciszek Sterczewski zachował się nieodpowiedzialne, powinien ponieść karę - ocenił w środę wiceszef PO Tomasz Siemoniak. Pytany, czy to koniec politycznej kariery Sterczewskiego, polityk odparł: "Oby nie" i dodał, że decyzja jest w rękach wyborców.

Media poinformowały we wtorek, że Sterczewski w nocy jechał rowerem po spożyciu alkoholu, a w czasie policyjnej kontroli odmówił badania alkomatem, zasłaniając się immunitetem. Poseł na Twitterze przeprosił za swoje "zachowanie" i poinformował, że "w związku ze swoją nieprzepisową jazdą na rowerze" wysłał zgłoszenie na policję. Zadeklarował dobrowolne uchylenie immunitetu celem pociągnięcia do odpowiedzialności. Obiecał też wpłacić 5000 zł na rzecz fundacji pomagającej ofiarom wypadków drogowych.

Siemoniak w TOK FM podkreślił, że zachowanie Sterczewskiego było nieodpowiedzialne. "Nie wolno po prostu po alkoholu robić takich rzeczy, jak jazda na rowerze, samochodem i tak dalej, zwłaszcza, gdy jest się posłem" - powiedział.

"Powinien ponieść karę. Zachowuje się już po tym wszystkim właściwie, to znaczy nie ucieka przed odpowiedzialnością, zapowiedział, że zrezygnuje z immunitetu, wpłacił pieniądze" - stwierdził polityk PO.

Zapytany, czy to koniec politycznej kariery Sterczewskiego, Siemoniak odparł: "Oby nie". "To jest wartościowa osoba. Popełnił błąd, powinien ponieść za to konsekwencje, a w ręku wyborców jest jego dalsza kariera" - powiedział wiceszef PO.

Wobec posła jadącego rowerem ulicą Głogowską w Poznaniu policjanci interweniowali w nocy z poniedziałku na wtorek. Funkcjonariusze wyczuli od rowerzysty woń alkoholu i chcieli przebadać go alkomatem. Na nagraniach pokazujących przebieg interwencji widać, że rowerzystą jest poseł Sterczewski. Mundurowi wyjaśniali mu, że zatrzymują go do kontroli z powodu stanu technicznego roweru. Poseł nie włączył tylnego światła, a w przednim - jak powiedział - wyładowała mu się "bateryjka".

Po tym, jak policjanci chcieli przebadać parlamentarzystę alkomatem, powiedział: "Ja dziękuję", a następnie pokazał legitymację poselską. Po wymianie zdań z posłem jeden z policjantów zwrócił się do drugiego, aby zapisał w notatce, że od posła "jest wyczuwalna bardzo silna woń alkoholu". Sterczewski w czasie interwencji został zapytany, czy spożywał alkohol, jednak na filmie nie słychać wyraźnie jego odpowiedzi.