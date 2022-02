Siemoniak: informacje z tej nocy są największym od dziesięcioleci zagrożeniem dla bezpieczeństwa Polski

Dramatyczne informacje tej nocy są największym od dziesięcioleci zagrożeniem dla bezpieczeństwa Polski i Zachodu - poinformował wiceszef PO Tomasz Siemoniak.

"Dramatyczne informacje tej nocy są największym od dziesięcioleci zagrożeniem dla bezpieczeństwa Polski i Zachodu. Bądźmy zjednoczeni w Polsce, nasze NATO musi być jak jedna pięść, po to sojusz powstał, po to do niego weszliśmy. Bądźmy solidarni z Ukrainą, hańba agresorom!" - napisał w czwartek nad ranem na Twitterze wiceszef PO Tomasz Siemoniak.

W czwartek światowe agencje informacyjne poinformowały, że prezydent Rosji Władimir Putin wydał rozkaz przeprowadzenia specjalnej operacji wojskowej w Donbasie.

Putin powiedział, że Rosja nie może tolerować tego, co nazwał groźbami ze strony Ukrainy i ostrzeżeniami przed ingerencją z zagranicy.

Putin stwierdził, że operacja militarna w Donbasie ma na celu ochronę tamtejszej ludności. a okoliczności wymagają od Rosji zdecydowanych działań. Dodał, że Rosja nie zamierza okupować Ukrainy.