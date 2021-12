Siemoniak o powstaniu koła PPS: to element wielkiego konfliktu na Lewicy; członkowie koła nie przejdą do PO

To element wielkiego konfliktu na Lewicy, który trwa od bardzo dawna - powiedział w środę wiceprzewodniczący PO Tomasz Siemoniak, komentując powstanie nowego koła parlamentarnego PPS. Jego zdaniem, członkowie koła nie przejdą w przyszłości do Platformy.

Wicemarszałek Senatu Gabriela Morawska-Stanecka, senator Wojciech Konieczny oraz posłowie: Robert Kwiatkowski, Joanna Senyszyn i Andrzej Rozenek odeszli w wtorek z klubu Lewicy i stworzyli koło Polskiej Partii Socjalistycznej.

Siemoniak pytany w środę w Programie I Polskiego Radia, czy niedługo te osoby przejdą do Platformy Obywatelskiej, powiedział, że "na pewno nie, bo to są politycy o poglądach lewicowych".

W jego ocenie, powstanie koła PPS, to "jest to element wielkiego konfliktu na Lewicy, który trwa od bardzo dawna". "Szanuję to, że ktoś podejmuje takie decyzje, ponieważ jest to odważne wyjście ze swojego ugrupowania i tworzenie czegoś nowego, choć ten szyld (PPS - PAP), to jeden z najstarszych szyldów w polskiej polityce" - zaznaczył poseł KO.

Siemoniak powiedział jednocześnie, że patrzy na tę sytuację pod kątem "współpracy całej opozycji". "Osoby, które są w tej piątce bardzo dobrze funkcjonują w polskiej polityce. Myślę, że to ciekawy ruch, a nie tylko wynikający z logiki kłótni partyjnych" - dodał.

"(Oni) mają swoje potencjały polityczne, miejmy nadzieję, że coś wniosą do polskiej polityki, a te wewnętrze kłótnie nie będą na pierwszym planie dla opinii publicznej" - mówił Siemoniak.