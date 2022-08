Siemoniak o reparacjach: dziś w interesie Polski są dobre relacje z Zachodem

Dziś, wobec wojny na Ukrainie w interesie Polski są dobre relacje z Zachodem, w tym z Niemcami, a nie zysk polityczny w mediach - powiedział wiceszef PO Tomasz Siemoniak, pytany o postulat PiS, by domagać się od Niemiec reparacji wojennych.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński w niedawnym wywiadzie dla PAP poinformował, że niemieckie reparacje wojenne dla Polski były jednym z głównych tematów jego rozmowy z szefem CDU Friedrichem Merzem. Zapowiedział, że raport opracowywany przez Parlamentarny Zespół ds. Oszacowania Wysokości Odszkodowań Należnych Polsce od Niemiec za Szkody Wyrządzone w trakcie II Wojny Światowej opublikowany zostanie 1 września.

O stosunek do kwestii domagania się od Niemiec reparacji Siemoniak został zapytany we wtorek w "Sygnałach dnia" w Polskim Radiu. "Zobaczymy, co Jarosław Kaczyński zrobi 1 września. Bo gdy usłyszałem, że to jest kwestia +na pokolenie+, to uznałem, że jest to taka polityka, żeby sobie o tym porozmawiać. Minie 1 września, przed wyborami znów będzie coś antyniemieckiego, a potem znowu przerwa" - zaznaczył polityk PO.

"Gdyby PiS do tego uczciwie podchodził, w 2016, w 2017, czy w 2019, w rocznicę II wojny i napaści Niemiec na Polskę, by tę sprawę załatwił. A tak gonią królika, a nie łapią go" - dodał Siemoniak.

Dopytywany, czy powinniśmy domagać się tych pieniędzy, odpowiedział, że "powinniśmy Niemcom mówić prawdę o tym, co zrobili i prowadzić dyskusję na płaszczyźnie moralno-politycznej".

"Prawnie, jak widać po tym, że rząd nic nie robi, nie jest to taka prosta sprawa. Zawsze też powinniśmy patrzeć co jest najbardziej w interesie Polski, a w interesie Polski są więzi z Zachodem, dobre relacje ze Stanami Zjednoczonymi, Niemcami, Francją Wielką Brytanią, bo trwa wojna na wschodzie. O tym powinniśmy pamiętać - nie o zysku politycznym jutro czy pojutrze w mediach, tylko o polskim interesie. A on wskazuje, że powinniśmy się trzymać się Zachodu i mieć dobre relacja ze wszystkimi państwami na Zachodzie" - podkreślił Siemoniak.