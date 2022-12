Siemoniak: pierwszy kwartał przyszłego roku przyniesie odpowiedź, jak idziemy do wyborów

Pierwszy kwartał przyszłego roku przyniesie odpowiedź, jak idziemy do wyborów – mówił we wtorek na antenie Radia Wrocław wiceprzewodniczący PO Tomasz Siemoniak. Dodał, że listy wyborcze zostaną ogłoszone "tak wcześnie, jak to możliwe".

Polityk PO pytany na antenie Radia Wrocław o termin ogłoszenia list wyborczych podkreślił, że stanie się to "tak wcześnie, jak to możliwe". "Chcemy, żeby kandydaci zaczęli pracować w okręgach, żeby nie zastanawiali się, które miejsce będą mieli, tylko żeby po prostu wiedzieli, już jeździli i spotykali się z ludźmi, de facto prowadzili kampanię" - mówił.

Wiceprzewodniczący PO zapewnił, że "pierwszy kwartał przyszłego roku przyniesie odpowiedź na wszystkie pytania polityczne o tym, jak idziemy do tych wyborów".

Siemoniak zwrócił też uwagę, że tuż przed Wigilią PiS złożył projekt zmian w ordynacji wyborczej. "On wprawdzie dotyczy bardziej takiego mechanizmu wyborczego, natomiast kto wie, czy tu nie będzie jakiś poprawek, które wrócą do pomysłu 100 okręgów. Przecież PiS publicznie rozważał różne tutaj warianty, jak mogłaby wyglądać ordynacja. Pomijam to, że zostało mniej niż rok do wyborów i wtedy się ordynacji nie zmienia" - mówił Siemoniak.

W czwartek po południu grupa posłów PiS złożyła w Sejmie projekt zmian w Kodeksie wyborczym. Najważniejsze zmiany to nowe obwody w miejscowościach poniżej 500 mieszkańców, bezpłatne przewozy dla wyborców w gminach bez publicznego transportu, a także zmiany związane ze sposobem ustalania wyników głosowania przez członków obwodowych komisji.

Siemoniak był też pytany o przedwyborczą debatę Donald Tusk - Jarosław Kaczyński. Polityk PO podkreślił, że Donald Tusk jest na debatę "gotowy".

Na pytanie o receptę na wysoką inflację Siemoniak odpowiedział, wskazując m.in. na obligacje oprocentowane w wysokości inflacji czy zamrożenie rat kredytów na poziomie z grudnia 2021 r. "No i podwyżki dla sfery budżetowej, która jest najsłabsza. Myślę, że to są takie rzeczy doraźne i w gruncie rzeczy chyba ich specjalnie nikt nie kwestionuje. Natomiast, żeby zwalczyć inflację w długim okresie, potrzeba mądrej polityki Rady Polityki Pieniężnej i rządu, bo inflacja łatwo się uwalnia, dużo trudniej zagania ją się do jakiegoś poziomu kilkuprocentowego" - mówił wiceprzewodniczący PO.