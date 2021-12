Siemoniak: wybór dziesięciu wiceszefów PO, to zobowiązanie do pracy

To nie są żadne stanowiska w sensie jakichś pensji czy przywilejów, jest to raczej zobowiązanie do pracy - powiedział w środę wiceprzewodniczący PO Tomasz Siemoniak, komentując to, że od soboty w PO jest dziesięciu wiceprzewodniczących partii.

W rozmowie z Programem I Polskiego Radia Siemoniak odniósł się do sobotnich obrad Rady Krajowej PO i wyboru nowych wiceprzewodniczących partii. "Uważam, że po prostu jest więcej ludzi do pracy" - powiedział.

Jak wyjaśnił, "przecież to nie są żadne stanowiska w sensie jakichś pensji czy przywilejów". "Jest to raczej zobowiązanie do pracy" - dodał. Przypomniał także, że liderowi PO Donaldowi Tuskowi zależało, aby wśród wiceprzewodniczących była taka sama liczba kobiet, jak i mężczyzn.

"Byłem jednym z czterech wiceprzewodniczących, a także jednym z trzech. Teraz jestem jednym z dziesięciu. Żadnego dyskomfortu nie odczuwam z tego powodu" - mówił Siemoniak.

"W polityce nie-rządowej, to nie formalne funkcje wyznaczają role, tylko to, jak się pracuje, jakie się ma pomysły, co się mówi opinii publicznej" - ocenił. "Sądzę, że podobnie myślą wszyscy z tej dziesiątki - że jest to zobowiązanie do większej pracy - a nie zastanawiają się, że są jednym z dziesięciu" - dodał.

Podczas sobotnich obrad Rady Krajowej Platformy Małgorzata Kidawa-Błońska, Dorota Niedziela, Izabela Leszczyna, Marzena Okła-Drewnowicz, Cezary Tomczyk, Ewa Kopacz i Bartosz Arłukowicz zostali wybrani na nowych wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej. Oprócz siedmiorga nowych wiceszefów, w Prezydium partii są także: prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, szef klubu KO Borys Budka oraz Tomasz Siemoniak.