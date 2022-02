Sierpiński: po raz pierwszy ABM realizuje konkursy na komercyjne badania kliniczne

Agencja Badań Medycznych po raz pierwszy realizuje konkursy na komercyjne badania kliniczne. W najbliższych miesiącach przynajmniej 200 mln zł pojawi się na rynku stymulując postęp, jeśli chodzi o polskie technologie – powiedział w piątek prezes ABM Radosław Sierpiński.

Szef ABM uczestniczył w konferencji dotyczącej prezentacji raportu "Komercyjne badania kliniczne w Polsce - możliwości zwiększenia liczby i zakresu badań klinicznych w Polsce".

"Wszyscy mamy świadomość, że badania kliniczne są integralnym elementem postępu systemu ochrony zdrowia i warunek sine qua non (warunek konieczny - PAP), jeżeli chodzi o postęp, innowacje, dostęp do nowoczesnego leczenia, rozwoju technologii" - zaznaczył Sierpiński.

Zaznaczył, że w wielu aspektach tego obszaru Polska jest liderem. "Nasze działania powinny skupić się na tym, by zachować to miejsce, by nie zaprzepaścić szansy, która przed nami stoi. Agencja Badań Medycznych (...) właśnie za to odpowiada" - mówił.

Prezes ABM akcentował, że trwające zmiany systemowe mają charakter ewolucyjny, a patrząc na tempo wręcz rewolucyjny. "Ostatnie lata to utworzenie bardzo potrzebnej, istotnej infrastruktury - sieci Centrów Wsparcia Badań Klinicznych. To już się dzieje, takich ośrodków w Polsce będzie ponad 20, cztery już zostały otwarte, kolejne (...) będą otwierane miesiąc po miesiącu" - podkreślił. Sierpiński akcentował, że dzięki nim "będziemy stanowili wartościową, istotną, jednolitą siłę, jeżeli chodzi o budowanie polskiego potencjału na arenie międzynarodowej".

Centra, jak kontynuował, będą zapewniały jednolitą obsługę i jednolity standard badań klinicznych. "Co ważne, mówimy również o skróceniu negocjacji umów trójstronnych. To niezwykle istotne, jeżeli chodzi o tworzenie badań klinicznych, bo +time is money+ (czas to pieniądz-PAP)" - mówił szef ABM.

Zwracał uwagę, że czym szybciej badania zostaną uruchomione, czym sprawniej będą realizowane, tym więcej tych badań będzie realizowanych. "Mówimy też o bardzo wysokim standardzie obsługi pacjentów, w każdym miejscu" - podkreślił.

Sierpiński wskazał, że istotna jest także kwestia rekrutacji do badań klinicznych. Badań, jak wyjaśniał jest dużo, ale często uczestniczy w nich stosunkowo niewielu chorych. "Rodzi się pytanie, dlaczego pacjenci, którzy mają szansę na nowoczesne leczenie, z jakiegoś powodu nie są do badania włączani. Sieć centrów wsparcia badań będzie odpowiedzią" - mówił.

Prezes Agencji poinformował, że ABM po raz pierwszy realizuje konkursy na komercyjne badania kliniczne. "Chcę jasno powiedzieć, że takie badania przez Agencję będą finansowane; badania dedykowane polskim firmom; badania, które umożliwią wprowadzenie na rynek polskich technologii, zarówno lekowych, jak i nielekowych" - podkreślił.

Podał, że "w najbliższych miesiącach kwota przynajmniej 200 mln zł pojawi się na rynku w ramach konkursów, stymulując postęp, jeśli chodzi o polskie technologie".

Sierpiński podkreślał znaczenie ustawy o badaniach klinicznych, nad która trwają prace legislacyjne. "To niezwykle oczekiwany akt prawny, harmonizujący nasze prawodawstwo z Unią Europejską, na który czekamy. Jestem głęboko przekonany, tak rozmawialiśmy z ministrem (Adamem-PAP) Niedzielskim, że do końca pierwszej połowy tego roku ta ustawa wejdzie w życie" - zaznaczył.

Oznaczałoby to, jak wskazał, że w drugiej połowie roku tego roku powstanie w ABM naczelna komisja bioetyczna, a system badań stanie się jednolity i niezwykle transparentny.