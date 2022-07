Sikorski zapowiada zjednoczenie Polaków i odstraszenie Putina; Kierwiński - 20 tys. spotkań w całym kraju

Europoseł Radosław Sikorski zapowiedział, że po zdobyciu władzy PO odbuduje sojusze, zjednoczy Polaków i odstraszy Putina. Wcześniej jednak, aby wygrać wybory - zgodnie z deklaracją sekretarza generalnego PO Marcina Kierwińskiego - zorganizowanych zostanie 20 tys. spotkań z Polakami w całym kraju.

W Radomiu odbyła się w sobotę "Konwencja Przyszłości" - największy zjazd Platformy Obywatelskiej i jej sympatyków od kilkunastu lat. W hali Radomskiego Centrum Sportu zgromadziło się ponad 5 tysięcy ludzi. Na początku konwencji głos zabrał lider PO Donald Tusk, później parlamentarzyści PO.

Były szef MSZ Radosław Sikorski nawiązał w swym wystąpieniu do agresji rosyjskiej na Ukrainę, nie szczędząc przy tym gorzkich słów rządzącemu Prawu i Sprawiedliwości. "Wzruszyło mnie, gdy zobaczyłem zdjęcie ukraińskiej wicepremier odpowiedzialnej za integrację europejską, która się rozpłakała na wieść, że Unia zdecydowała się o rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych. A u nas? To tu w Radomiu czołowy intelektualista partii rządzącej Marek Suski powiedział, cytuję: +walczyliśmy z okupantem niemieckim, walczyliśmy z okupantem sowieckim, będziemy walczyć z okupantem brukselskim+" - powiedział b. szef MSZ, wywołując śmiech i oklaski uczestników konwencji.

Skrytykował też szefa MON Mariusza Błaszczaka, który - według niego - swe urzędowanie jako wicepremier ds. bezpieczeństwa rozpoczął od "ataku na opozycję". "Mariusz Błaszczak w wywiadzie raczył stwierdzić, że po pierwsze rząd od dawna wiedział o nadchodzącej wojnie, po drugie - że opozycja rozbroiła kraj, po trzecie - że opozycja chciała rzucić wschodnią Polskę na pożarcie potencjalnemu okupantowi" - mówił Sikorski.

Pytał też dlaczego, skoro rząd wiedział o zbliżającej się agresji Rosji na Ukrainę, "nie przygotował kraju do obrony". "Dlaczego dopiero teraz panicznie zamawiacie drony, helikoptery i amunicję. Jeżeli wiedzieliście, to dlaczego zamiast gromadzić rezerwy finansowe, zadłużyliście Polskę? Dlaczego skłóciliście nas z UE i najważniejszymi państwami członkowskimi? Dlaczego próbowaliście wywłaszczyć największą inwestycję amerykańską w Polsce? Dlaczego zapraszaliście do Warszawy popleczników Putina" - mówił europoseł.

Przekonywał, że zakupiony niedawno sprzęt wojskowy dotrze do Polski dopiero pod koniec tej dekady. "A jak Putin nie poczeka do końca dekady?" - zapytał Sikorski, po czym wytknął Prawu i Sprawiedliwości, że zmarnował "dziesiątki milionów złotych" na "pseudokomisję Macierewicza" czy "rdzewiejące ławeczki". "Wykańczaliście doświadczonych generałów, a szarańcza waszych +Misiewiczów+ obsiadła spółki zbrojeniowe" - dodał Sikorski.

Według niego, PiS dopuścił ponadto do "wycieku do Rosji całej bazy danych zasobów Wojska Polskiego". "Pegasusa nie ładowaliście rosyjskiej agenturze wpływu, choćby we własnych szeregach, tylko niepokornym politykom, adwokatom i prokuratorom" - stwierdził eurodeputowany PO.

Odnosząc się do zarzutów Błaszczaka dotyczących "rozbrojenia kraju" przez opozycję, wskazał, że to w czasie urzędowania premiera Jerzego Buzka (obecnie europosła PO) Polska przystąpiła do NATO. "2 proc. PKB na wojsko ma pan dzięki ministrowi (obrony) Bronisławowi Komorowskiemu, który nie był członkiem PiS, samoloty F16 kupił panu minister Jerzy Szmajdziński, który też nie był członkiem PiS; pierwszy nadbrzeżny dywizjon rakietowy kupił panu minister Bogdan Klich, który też nie należał do PiS" - wymieniał Sikorski, zwracając się do Błaszczaka.

Przekonywał, że bardzo wiele sprzętu wojskowego - nowoczesne czołgi, samoloty szkoleniowe, okręty wojenne - zakupiono z kolei w czasach, gdy resortem obrony kierował Tomasz Siemoniak (PO). "I nie wiem, ile byście nie łgali o winach Tuska, to jedyną stałą amerykańską bazą w Polsce, jest kończona właśnie, uzgodniona za jego rządów, po rosyjskim ataku na Gruzję, baza obrony przeciwrakietowej w Redzikowie" - zaznaczył Sikorski.

Zaapelował do Prawa i Sprawiedliwości, by skończyli ze "szczuciem Polaków na zaprzyjaźnione kraje i na siebie nawzajem". "Niezależnie od tego kto gdzie mieszka, kogo jak kocha, w co wierzy lub nie, może być polskim patriotą (…). Na miłość boską, wrogiem nie są inni Polacy, wrogiem jest Putin. Przestańcie bajdurzyć o zamachu smoleńskim, zamknijcie płatne fabryki kłamstw, skończcie łamać konstytucję i dobrowolnie przyjęte traktaty. Zajmijcie się walką z kryzysem gospodarczym, i przygotowaniem na kryzys energetyczny" - apelował europoseł.

Zapewnił, że gdy PO dojdzie do władzy, odbuduje polskie sojusze, zjednoczy Polaków i "odstraszy Putina". "Obyśmy zdążyli" - dodał.

Posłanka Kamila Gasiuk-Pihowicz zadeklarowała z kolei "przywrócenie sprawiedliwości" w Polsce i rozliczenie rządów PiS. "Rozliczymy: za podszywanie się pod sędziów TK, za ukrywanie majątków; rozliczymy za aferę hejterską, za paszkwile, za podwójne diety, za tandetną podróbkę Krajowej Rady Sądownictwa; rozliczymy za węglową Ostrołękę, ten symbol PiS-owskiej niekompetencji, niegospodarności, marnotrawstwa ponad miliarda złotych; za afery: SKOK, GetBack, trefne maseczki, respiratory, kłamliwe billboardy, Pegasusa, za niewyjaśnione śmierci na komisariatach i za bicie polskich kobiet" - obiecała Gasiuk-Pihowicz.

Zastrzegła przy tym, że nie będzie odpowiedzialności zbiorowej. "Nie zaczniemy od ścigania ręki, tylko ścigania głowy, bo odpowiedzialność muszą ponieść także ci, którzy wydawali polecenia" - zaznaczyła posłanka. Zapowiedziała wdrożenie orzeczeń polskich sądów i europejskich trybunałów, a także likwidację "neoKRS".

Posłanka Agnieszka Pomaska, która poświęciła swe wystąpienie m.in. ekologii, przekonywała m.in., że PiS "zrobiło z Polski największe wysypisko śmieci w Europie". "Pozwolili, żeby Polska bawiła się plastikiem i dusiła zatrutym powietrzem. Musimy zakazać importu śmieci, skończyć z masową wycinką drzew i stworzyć system powszechnego dostępu wody pitnej w miejscach publicznych. To zrobimy" - zapowiedziała posłanka KO.

Sekretarz generalny PO Marcin Kierwiński zapowiedział, że PO będzie w dalszym ciągu spotykać się z wyborcami w całym kraju. "Włączamy szósty bieg, wierzymy w Polskę i jestem pewien, że nikt z nas nie pomyli Inowrocławia z Włocławkiem, a Brejzy z Mejzą" - powiedział polityk, nawiązując do niedawnych przejęzyczeń prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

Zapewnił, że Platforma będzie wszędzie - i na Podkarpaciu, i na Pomorzu; w wielkim mieście, i małej wsi; wśród ludzi bardzo młodych, i tych trochę starszych. "W czerwcu zrobiliśmy coś wspaniałego - tysiąc spotkań w jeden tylko miesiąc, a to dopiero początek. Przed sobą mamy kilkanaście miesięcy, zorganizujemy 20 tysięcy spotkań w każdej, nawet najmniejszej miejscowości. Będziemy także tam, gdzie PiS był do tej pory silny, bo już nie będzie. Na pocztę w Pacanowie też pojedziemy, żeby nikt nie zapomniał tego symbolu PiS-owskiej aroganckiej władzy" - podkreślił Kierwiński.