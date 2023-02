Siódmego lutego obchodzony jest Dzień Bezpiecznego Internetu. Organizatorem wydarzenia w Polsce od 19 lat jest Polskie Centrum Programu Safer Internet, które tworzy Państwowy Instytut Badawczy NASK oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę.

Jak informują organizatorzy Dnia Bezpiecznego Internetu, w ramach akcji od 7 lutego do końca marca szkoły w całej Polsce zaangażują się w działania na rzecz bezpieczeństwa dzieci w internecie.

"Internet to bardzo ważny składnik teraźniejszości dzieci i młodzieży i co bardzo ważne ich przyszłości. Okazja, taka jak Dzień Bezpiecznego Internetu, pozwala na budowanie świadomości o tym, jak ważne jest, aby łączyć siły w działaniach na rzecz internetu, który będzie wspierał rozwój dzieci, a nie stanowił dla nich rosnące zagrożenie" - powiedziała Koordynatorka Polskiego Centrum Programu Safer Internet w NASK-PIB Anna Rywczyńska.

Swój dział w tegorocznym DBI potwierdziło prawie 3 tys. placówek w całej Polsce. W ramach DBI Polskie Centrum Programu Safer Internet oferuje do końca marca m.in. webinaria dla nauczycieli, które przybliżą im najnowsze kierunki profilaktyki zagrożeń online oraz materiały edukacyjne pomocne w organizacji zajęć w szkołach.

"Bardzo nas cieszy, że z roku na rok coraz więcej szkół włącza się w obchody Dnia Bezpiecznego Internetu. W minionym roku było ich ponad pięć tysięcy, a wszystkimi działaniami związanymi z DBI objętych zostało blisko trzy miliony osób! W tym roku przygotowaliśmy dużo więcej lekcji online, do których szkoły mogą zgłaszać klasy. Będą się one odbywały praktycznie codziennie aż do końca marca, więc liczymy na to, że zasięg DBI będzie jeszcze większy" - podkreślił Maciej Kępka z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Dzień Bezpiecznego Internetu został ustanowiony z inicjatywy Komisji Europejskiej w 2004 roku. Świętowany jest na całym świecie. Z pełną listą zaangażowanych państw i instytucji oraz podjętymi przez nie działaniami zapoznać się można na stronie www.saferinternetday.org.