Skarżysko-Kamienna: Do prokuratury trafiła opinia biegłych po śmiertelnym wypadku w Mesko

Do Prokuratury Rejonowej w Skarżysku-Kamiennej wpłynęła opinia biegłych po śmiertelnym wypadku w zakładzie zbrojeniowym Mesko, do którego doszło we wrześniu ubiegłego roku – poinformował w piątek PAP szef skarżyskiej prokuratury Tomasz Rurarz.

Do wypadku w Mesko doszło 8 września 2021 roku. Wskutek eksplozji zginęła 41-letnia pracownica fabryki. Do wybuchu doszło w miejscu, gdzie pakowane były spłonki (małe ładunki wybuchowe), kiedy pracownica przenosiła pudełka z gotowymi elementami amunicji.

Opinia biegłych z zakresu amunicji i materiałów wybuchowych wpłynęła do prokuratury w środę po południu. "Zapoznajemy się z dokumentami. Musimy ją porównać w kontekście całego materiału i opinii biegłego z zakresu BHP. Przed nami decyzje, czy uzupełniamy w jakiś sposób materiał dowodowy, czy na bazie tego, będziemy decydować o dalszych losach sprawy" - powiedział prokurator Rurarz.

Zaznaczył, że jak dotąd w sprawie nikt nie usłyszał zarzutów.

Kontrole po wypadku w zakładzie prowadziła również Państwowa Inspekcja Pracy. Według ustaleń inspektorów "przyczyną wypadku była rutyna, zaniedbania techniczno-organizacyjne oraz niedotrzymanie parametrów procesów technologicznych".

W kwietniu ubiegłego roku do wypadku doszło również w innej części fabryki. 29 kwietnia miała miejsce eksplozja w budynku, gdzie wytwarzane były spłonki. Ciężko ranna została 48-latka. W wyniku poniesionych obrażeń zmarła 17 czerwca. Prokuratura nadal prowadzi śledztwo w tej sprawie. "Na opinię biegłych w sprawie tego wypadku jeszcze czekamy" - powiedział prokurator.

Z ustaleń pokontrolnych PIP w Kielcach wynikało, że do kwietniowego wypadku przyczynił się "brak doświadczenia, tolerowanie przez osoby sprawujące nadzór odstępstw od przepisów zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również stosowanie niewłaściwej technologii".

Mesko S.A. z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej rozpoczęło działalność w 1924 r., początkowo jako Państwowa Fabryka Amunicji. Spółka jest producentem amunicji i rakiet używanych m.in. przez Siły Zbrojne RP, produkuje także komponenty dla największych koncernów zbrojeniowych na świecie. Od 2015 r. Mesko jest częścią Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Skarżyskie zakłady są dostawcą m.in. przeciwlotniczych przenośnych zestawów rakietowych Grom i Piorun.