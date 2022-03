Skarżysko-Kamienna: Miasto zawiesiło współpracę z białoruskim Grodnem

Skarżysko-Kamienna (Świętokrzyskie) zawiesiło współpracę z białoruskim Grodnem. Decyzję w tej sprawie podjęli w czwartek miejscy radni. Jednocześnie podczas sesji zadecydowano o wsparciu finansowym miasta partnerskiego Żmerynka w Ukrainie.

Autorem uchwały o zawieszeniu współpracy z Grodnem był prezydent Skarżyska-Kamiennej Konrad Krönig. W uzasadnieniu uchwały wskazano, że Białoruś zdecydowała się jednoznacznie opowiedzieć po stronie Rosji, wspierając ją zarówno militarnie, jak i logistycznie w konflikcie z Ukrainą.

"W zaistniałej sytuacji, kontynuacja relacji partnerskich w dotychczasowej formie pomiędzy Skarżyskiem-Kamienną i samorządami białoruskimi jest niemożliwa. Jednakże Grodno to drugie co do znaczenia miasto na Białorusi. Zerwanie współpracy z tak dużym miastem partnerskim mogłoby uderzyć w tamtejszą Polonię"- napisano w uzasadnieniu. Ewentualny powrót do współpracy ma nastąpić "w bardziej sprzyjającym momencie".

Wątpliwości co do zawieszenia współpracy z Grodnem mieli radni Prawa i Sprawiedliwości, którzy opowiadali się za całkowitym zerwaniem kontaktów z białoruskim miastem. Radny PiS Mariusz Bodo zapowiedział, że jego klub przygotuje projekt uchwały w tej sprawie na następną sesję.

Ostatecznie uchwałę poparło 18 z 19 radnych. Jedna osoba wstrzymała się od głosu. Porozumienie o współpracy partnerskiej między Skarżyskiem-Kamienną a Grodnem zostało podpisane we wrześniu 2019 roku w trakcie Międzynarodowego Forum Biznesowego Niemen 2019 w Grodnie.

Żadnych zastrzeżeń nie budziły dwie kolejne uchwały, zakładające przekazanie wsparcia finansowego do 300 tys. na rzecz obywateli Ukrainy mieszkających w Skarżysku-Kamiennej oraz pomocy rzeczowej (do 100 tys. złotych) skierowanej dla miasta partnerskiego Żmerynka w Ukrainie. Oba dokumenty zostały przyjęte jednogłośnie.