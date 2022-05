Skurkiewicz o incydencie z ambasadorem Rosji: ta sytuacja nie powinna się zdarzyć

Pewnie wielu uważa, że ambasador Rosji dostał za swoje, ale jest dyplomatą i do tej sytuacji nie powinno dojść, bo dyplomaci są chronieni - mówił wiceszef MON Wojciech Skurkiewicz o poniedziałkowym incydencie. Ocenił zarazem, że działania strony rosyjskiej były "absolutnie prowokacyjne".

W poniedziałek, 9 maja Rosja obchodziła dzień zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami. W tym dniu przedstawiciele rosyjskiej ambasady z Siergiejem Andriejewem na czele próbowali złożyć wieńce na Cmentarzu Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich. Uniemożliwili im to licznie przybyli demonstranci z polskimi i ukraińskimi flagami, którzy przywitali Rosjan okrzykami: "faszyści", "zabójcy", "Putin ch...". Andriejew został oblany czerwoną substancją i wraz z towarzyszącymi mu członkami delegacji wrócili do służbowego auta, który otoczyli demonstranci.

Skurkiewicz pytany o to zdarzenie we wtorek w radiu Plus powiedział, że trzeba je rozpatrywać w dwóch kategoriach. "Z jednej strony Rosja jest agresorem, jest krajem, który zaatakował i który ciemięży niewinnych Ukraińców. Tutaj mamy wojnę bardzo tragiczną i dramatyczną. I jako przedstawiciel tego kraju, pewnie wielu uważa, że dostał za swoje, ale z drugiej strony jest dyplomatą, jest przedstawicielem dyplomatycznym w naszym kraju. I do tej sytuacji nie powinno dojść, bo dyplomaci są chronieni" - powiedział wiceszef MON.

Na uwagę, że Polska jednak wciąż utrzymuje stosunki dyplomatyczne z Rosją i czy w związku z tym polskie służby nie zawiodły, czy nie powinny rosyjskiego ambasadora strzec, Skurkiewicz odparł: "Oczywiście pewnie tak, tylko proszę zauważyć, że tak, jak każdego ambasadora polskiego poza granicami kraju strzegą odpowiednie służby i ma odpowiednią ochronę, tak samo i ambasador rosyjski w Polsce również miał odpowiednią ochronę".

"Wczorajsza ochrona ambasadora Rosji była absolutnie bierna. I stało się to, co się stało, ale to też przyczyniło się do takiej swoistej satysfakcji ze strony przedstawicieli rosyjskich. Oni się spodziewali, że do tego może dojść tym bardziej, że byli ostrzegani przez polskie służby i przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji i wprost MSZ, gdzie pojawiła się sugestia, że nie powinni pojawić się w tamtym miejscu" - powiedział wiceszef MON.

"Ta sytuacja nie powinna się wczoraj zdarzyć, ambasador nie powinien się wczoraj pojawić w tym miejscu, w którym się pojawił i te działania były absolutnie prowokacyjne" - ocenił Skurkiewicz.