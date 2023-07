Skurkiewicz o szczycie NATO: najważniejsze założenia, które stawiała sobie Polska zostały osiągnięte

Dla nas najważniejsze było wzmocnienie Polski i zwiększone zaangażowanie wojsk sojuszniczych na wschodniej flance NATO i to jest osiągnięte - mówił wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz w Programie Pierwszym Polskiego Radia, pytany o uzgodnienia szczytu NATO.

Państwa Sojuszu w przyjętym we wtorek komunikacie potwierdziły decyzję ze szczytu w Bukareszcie w 2008 r., że Ukraina zostanie członkiem NATO. Uznały też, że droga Ukrainy do NATO nie wymaga już Planu Działań na rzecz Członkostwa (Membership Action Plan - MAP). We wtorek przywódcy Sojuszu zdecydowali także o tym, że NATO stworzy trzy regionalne plany obrony na wypadek ataku na kraje członkowskie w Europie: jeden dla północy kontynentu, drugi dla południa, a trzeci dla krajów wschodniej flanki, w tym dla Polski.

Prezydent Andrzej Duda mówił w środę, że szacuje się, iż gdyby doszło do ataku na Bramę Brzeską, to na nasze terytorium zostałoby skierowanych ok. 100 tys. żołnierzy NATO do natychmiastowej obrony.

Wiceminister obrony w czwartek pytany o szczegóły wskazał, że mamy przejście od planów ewentualnościowych, do planów zabezpieczenia wprost, które "mówią o tym, że to użycie sił sojuszniczych jest natychmiastowych". "Bez wątpienia Brama Brzeska to jest najbardziej dogodny teren do ataku ze wschodu na zachód, jest więc to naturalny teren, który musi być odpowiednio zabezpieczany. Plany wskazują jednoznacznie, że w bardzo krótkim czasie do 100 tys. żołnierzy może być użytych natychmiast do realizacji zadań. To jest jeden z elementów planu ochrony, nie w terminie 30 dni, tylko natychmiast" - mówił wiceszef MON.

Jak doprecyzował, każdy kraj ma obowiązek do wyasygnowania określonej grupy żołnierzy do natychmiastowego reagowania. "Te działania są podejmowane w terminie do 10 dni" - wskazał.

Jak dodał, dotychczasowe plany, tzw. ewentualnościowe są o wiele dłuższe, bo wojsko do 30 dni musi stawić się w miejscu wyznaczonych działań operacyjnych.

Skurkiewicz pytany czy założenia, które stawiała sobie Polska przed szczytem NATO zostały spełnione wskazał, że "dla nas najważniejsze było wzmocnienie Polski i zwiększone zaangażowanie wojsk sojuszniczych na wschodniej flance NATO i to jest osiągnięte". "Teraz będą dopracowywane szczegóły. To przełomowe, że Sojusz zdecydował się, aby przyjąć te trzy plany obronne dla Sojuszu Północnoatlantyckiego, szczególnie dla nas istotny jest ten plan flankowy, dla wschodniej flanki" - powiedział.

Skurkiewicz był też pytany o rozmowę szefa MON Mariusza Błaszczaka z prezydentem USA Joe Bidenem w kuluarach szczytu NATO. Podkreślał, że polsko-amerykańskie relacje są obecnie bardzo dobre. "Dziś Polska jest dla Stanów Zjednoczonych strategicznym partnerem, jeżeli chodzi o Europę, a szczególnie o wschodnią flankę NATO. Należy się więc spodziewać, że ta rozmowa dotyczyła przyszłości i dalszej współpracy i relacji polsko-amerykańskich w obszarze militarnym" - powiedział.

Dopytywany czy dotyczyła przyspieszenia kontraktów militarnych, odparł, że te rzeczy są realizowane zgodnie z harmonogramem, a jednocześnie dzięki dobrej współpracy "mobilizujemy stronę amerykańską do tego, aby przyspieszać pewne działania, pewne obszary tej współpracy". W tym kontekście wskazał, że Polska ma gwarancje, że samoloty F-35 będą dostarczane w terminie, czyli pierwsze "maszyny już w 2024 roku będą oznaczone biało-czerwoną szachownicą". Dodał też, że pierwsze Abramsy (w starszej wersji) są już w naszym kraju.

Skurkiewicz mówił też, że Polska będzie zabiegała o udział w Nuclear Sharing. "My chcemy przystąpić do programu Nuclear Sharing, tak abyśmy mieli dodatkowe atuty" - mówił. "Nam zależy na tym, żeby mieć określony potencjał odstraszania i to wszystko robimy" - zadeklarował.