Skurkiewicz o szczycie NATO: to wielki sukces państw Zachodu i wschodniej flanki NATO

Szczyt NATO w Madrycie jest wielkim sukcesem państw Zachodu i wschodniej flanki NATO - ocenił w czwartek wiceszef MON Wojciech Skurkiewicz. Za kluczowe uznał wsparcie dla krajów, które świadczą największą pomoc na rzecz Ukrainy.

"Bez wątpienia ten szczyt NATO jest wielkim sukcesem przede wszystkim państw Zachodu, ale jest też wielkim sukcesem wschodniej flanki NATO, prezydenta Andrzeja Dudy, ministra (obrony narodowej, Mariusza) Błaszczaka, bo to, o co postulowaliśmy, co prowadziliśmy w naszych rozmowach z Sojuszem, ze Stanami Zjednoczonymi, zostało odzwierciedlone w dokumentach strategicznych" - powiedział wiceszef MON w Polskim Radiu 24.

Przywódcy państw NATO w Madrycie postanowili m.in. zaprosić Szwecję i Finlandię do wstąpienia do Sojuszu, a także wyraźnie wzmocnić wschodnią flankę NATO. Chodzi - jak czytamy w deklaracji końcowej szczytu opublikowanej w środę - o "rozmieszczenie dodatkowych, solidnych, gotowych do walki sił na naszej wschodniej flance, które w razie potrzeby zostaną przeskalowane z istniejących grup bojowych do jednostek wielkości brygady". W Polsce - jak poinformował w środę prezydent USA Joe Biden - utworzone ma zostać stałe dowództwo V Korpusu Armii USA.

Szefowie państw i rządów przyjęli także nową koncepcję strategiczną. W deklaracji końcowej uznali, że Rosja jest największym i bezpośrednim zagrożeniem dla bezpieczeństwa sojuszników oraz dla pokoju i stabilności na obszarze euroatlantyckim.

Skurkiewicz uznał za kluczowe "wsparcie dla krajów, które świadczą największą pomoc na rzecz Ukrainy i zapewnienie dodatkowego zabezpieczenia i bezpieczeństwa".

W tym kontekście zwrócił uwagę na donacje wojskowe, które są przekazywane na Ukrainę z 39 krajów za pośrednictwem Polski. "One są przekazywane we współpracy z polskim rządem i z polskim Ministerstwem Obrony Narodowej" - podkreślił. Wiceminister obrony uznał utrzymanie i ochronę tego "łańcucha dostaw" za priorytet. "Gdyby cokolwiek się wydarzyło i ten łańcuch dostaw byłby przerwany, to wtedy Ukraina niestety pozostaje osamotniona na polu walki" - ocenił.

Za kolejny priorytet Skurkiewicz uznał kontynuowanie działań prowadzonych m.in. przez prezydenta Andrzeja Dudę, premiera Mateusza Morawieckiego, szefa MON Mariusza Błaszczaka, ale też ministra spraw zagranicznych, zmierzających do tego, aby wojna na Ukrainie "nie spowszedniała". "Za każdym razem powtarzamy i podkreślamy, że Ukraina jest w etapie wojny z Rosją. To Rosja zaatakowała, Ukraina się broni i Ukrainę trzeba wspierać, Ukrainie trzeba pomagać. Dzisiaj Ukraina jest przedmurzem, stoi murem, żeby ta nawała rosyjska nie szła na Zachód" - zaznaczył.

Skurkiewicz wyraził przekonanie, że "nie byłoby tego dramatu w tym roku i cierpień ludności cywilnej", gdyby już po agresji Rosji na Ukrainę w 2014 roku Zachód był zjednoczony. "Może to jest mocne słowo, ale tę niewinną krew ukraińskich ludzi - cywilów, dzieci, kobiet, mężczyzn - w znacznej części ma wielu światowych przywódców na rękach. Oni pozostawali bierni przez 8 lat" - ocenił.

Wskazał przy tym na ujawniane wciąż nowe informacje o wielu firmach z Zachodniej Europy, w tym z Francji, które mimo nałożonego embarga w roku 2014, prowadziły wymianę handlową z Rosją i dostarczały jej półprzewodniki i komponenty do nowoczesnego uzbrojenia.

Wiceszef MON zarzucił też Donaldowi Tuskowi, że będąc szefem Rady Europejskiej niewiele zrobił, aby pomoc Ukrainie, prowadzącej wojnę z Rosją od 2014 roku. Natomiast krytyczne wypowiedzi Tuska o postanowieniach szczytu w Madrycie uznał za "żenujące".

Lider PO uczestniczył w środę w spotkaniu przedstawicieli ugrupowań opozycyjnych, gdzie była mowa m.in. o potrzebie budowy "Drugiego Paktu Senackiego", który pozwoliłby opozycji ponownie zdobyć większość w izbie wyższej parlamentu. W trakcie swego wystąpienia nawiązał do szczytu NATO w Madrycie i ocenił, że działania władz polskich są tam "mało ambitne". Wyraził też nadzieję, że prezydent Andrzej Duda wykorzysta szczyt do "wywarcia poważnej presji, żeby Polska stała się podmiotem, a nie asystentem" w tych rozmowach.

"Jestem zażenowany, bo słowa, takie gorzkie pod adresem tego szczytu w Madrycie wypowiedział człowiek, który przez pięć lat był najważniejszym politykiem Unii Europejskiej. Człowiek, który miał narzędzia i instrument do tego, aby bardzo mocno wesprzeć Ukrainę i bardzo mocno pomóc" - oświadczył Skurkiewicz.