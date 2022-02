Skurkiewicz: Ukraina jest atakowana także z Białorusi, sankcje powinny to "jednoznacznie podkreślać"

Atak rosyjskich wojsk na Ukrainę, który odbywa się także z Białorusi, wskazuje jednoznacznie także na Białoruś jako agresora – powiedział wiceszef MON Wojciech Skurkiewicz. Wyraził nadzieję, że sankcje "również będą to jednoznacznie podkreślać".

Podczas wieczornej rozmowy w TVP Info wiceminister, proszony o ocenę sytuacji na Ukrainie, powiedział, że jest ona bardzo poważna i "pewnie rozwojowa, niestety". Przypomniał, że wojna Rosji przeciwko Ukrainie de facto trwa od 2014 r. Zwrócił uwagę, że teraz Rosjanie zaatakowali z trzech stron, także z Białorusi.

"Te ćwiczenia, które były realizowane, które związane były z pozostaniem też wojsk rosyjskich na Białorusi, dziś należy rozpatrywać jednoznacznie - nie tylko agresora jako Rosję, ale również agresora jako Białoruś, bo tutaj innego rozwiązania nie ma" - wskazał i wyraził nadzieję, że o sankcje, o których rozmawiają zachodni przywódcy, "również będą to jednoznacznie podkreślać".

Pytany, dlaczego ogłaszane dotychczas sankcje nie obejmują odcięcia Rosji od systemu SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication - Stowarzyszenie na rzecz Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej) Skurkiewicz powiedział, że jest to dla niego zaskoczenie.

"Być może jeszcze jest jakaś nadzieja na szybkie zakończenie tego konfliktu, bo rzeczywiście uderzenie poprzez tę możliwość jest pozbawieniem jakiejkolwiek możliwości finansowej Rosję, ale - tak jak to było mówione przez komentatorów - także i znacznej części Unii Europejskiej, więc być może to jest z tym związane" - zaznaczył.

Nawiązując do ataków rosyjskich samolotów na ukraińskie obiekty cywilne, także prywatne domy, wiceszef MON określił Putina jako "oprawcę" i "mordercę". Pytany, kiedy jego zdaniem stanie on przed międzynarodowym trybunałem, który go osądzi za zbrodnie wojenne, wiceminister określił, że kara dla takich zbrodniarzy musi być nieunikniona i wyraził nadzieję, że to także jest przedmiotem rozmów europejskich przywódców.

"Za ludobójstwo, za morderstwa, za taką działalność, jaką prowadzi od szeregu lat, kara musi być nieunikniona i nic nie usprawiedliwia (…) takich zachowań i nieszczęścia tysięcy, setek tysięcy ludzi" - powiedział Skurkiewcz, przypominając, że to kolejna już wojna rozpętana przez Putina.

Skurkiewicz był też pytany o słowa rosyjskiego prezydenta, który groził konsekwencjami tym, którzy będą przeszkadzali w jego "operacji militarnej". Jak ocenił, są one adresowane do "całego otoczenia", które przygląda się sytuacji na Ukrainie i podejmuje różne działania - od sankcji po bezpośrednie wsparcie dla Ukraińców.

"Proszę pamiętać o tym, że my jako Polska jesteśmy członkiem sojuszu północnoatlantyckiego i wszystkie kraje flankowe są w identycznej sytuacji - Polska, Litwa, Łotwa, Estonia. My dziś mamy określone gwarancje wynikające z traktatu waszyngtońskiego" - wskazał wiceszef MON, przypominając, że o gwarancjach tych zapewniali wielokrotnie prezydent USA Joe Biden i sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg.

"My dzisiaj działamy kolektywnie - wsparcie militarne, wsparcie również osobowe przez wojska sojusznicze jest wymierne, określone i skierowane w ten sposób, aby zapewnić bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO. To nieprzypadkowo w Polsce jest dzisiaj ponad 10 tys. żołnierzy amerykańskich, nieprzypadkowo są Brytyjczycy, Chorwaci i Rumuni, którzy razem z naszymi żołnierzami strzegą bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO" - mówił.

Wiceminister wyraził nadzieję, że wkrótce zostanie uchwalona ustawa o obronie ojczyzny. Przyjęty we wtorek przez rząd projekt zakłada m.in. szybszy niż w obecnej ustawie o modernizacji i finansowaniu armii udział wydatków obronnych w PKB. W opinii Skurkiewicza kluczowa jest budowa infrastruktury wojskowej. Zarzucił poprzednikom, że za ich czasów "infrastruktura, z której kiedyś korzystali żołnierze tzw. z poboru, została albo zniszczona, albo zdewastowana, albo po prostu wyprzedana".