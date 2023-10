Skuteczna cyfryzacja wymaga współpracy i konsekwencji

Krok po kroku i w stałym dialogu. O warunkach udanej współpracy przy cyfryzacji przemysłu mówi Aleksandra Banaś, prezes ifm electronic.

W dyskusji, która zainaugurowała konferencję Nowy Przemysł 4.0 towarzyszącą odbywającym w Katowicach 15. Międzynarodowym Targom Obrabiarek, Narzędzi i Technologii Obróbki, wzięła udział Aleksandra Banaś, prezes ifm electronic. To polski oddział niemieckiej firmy, która zajmuje się produkcją i dystrybucją w 165 krajach świata innowacyjnych produktów i usług oraz oprogramowania dla nowoczesnego przemysłu.

- Staramy się szukać rozwiązań na różnych rynkach krajowych, bo te rynki są różne i różne są potrzeby firm - podkreśliła Banaś prezentując filozofię działania globalnej firmy z Essen, która zmienia się adekwatnie do oczekiwań rynku i dynamicznych przeobrażeń w gospodarce.

Firmom obawiającym się cyfryzacji trzeba doradzać i je przekonywać. Najlepiej na praktycznych przykładach

- Widzimy, że firmy chcą wdrażać technologie, realizują projekty, a potem nie korzystają ze stworzonych możliwości. Dlatego robimy to krok po kroku, ewolucyjnie, na zasadzie proof of concept, a kiedy rozwiązanie się sprawdza, idziemy dalej - opisywała prezes ifm electronic. - Tym samym przyjmujemy obowiązki zespołu doradców, by w dialogu z firmą przekazać, co zyska w procesie cyfryzacji i rozwiać jej obawy. We wdrożeniach na polskim rynku współpracujemy z polskimi firmami inżynieryjnymi.

Banaś odniosła się także do kwestii (jednej z ważniejszych w dyskusji) edukacji, zasobów pracy i kompetencji potrzebnych w cyfryzacji polskiego przemysłu.

- Coraz częściej będziemy się uczyć w pracy - Banaś. - Młodzi ludzie nie chcą pracować "na produkcji". Wkrótce większość załogi będzie wspierała produkcję nie uczestniczą bezpośrednio w wytwarzaniu. Te proporcje już zmieniają się w zakładach - zauważyła przedstawicielka ifm electronic.