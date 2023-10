"Ślad węglowy nie jest teraz największym bólem głowy Ukraińców"

Piękne wizje zielonej Ukrainy po wojnie bardzo budują wyobraźnię i pomagają przetrwać, ale rzeczywistość wymaga bardzo konkretnych i pragmatycznych działań teraz – mówił podczas konferencji PRECOP 28 Dariusz Szymczycha, wiceprezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej.

Plany odbudowy Ukrainy zakładają nie tylko odtworzenie zniszczonej infrastruktury do stanu sprzed wojny, ale także to, by nowe inwestycje szły w kierunku zrównoważonego rozwoju i wykorzystywały proekologiczne technologie. Tym bardziej, że unijne standardy i międzynarodowe przepisy coraz większą uwagę zwracają na badania śladu węglowego. Zdaniem Dariusz Szymczychy, wiceprezesa Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, na obecnym etapie strona ukraińska ma inne priorytety.

- Miejmy świadomość, że w tej chwili ślad węglowy nie jest największym bólem głowy Ukraińców i władz lokalnych, oni po prostu muszą ratować kraj, muszą przygotować swoje lokalne społeczności do kolejnej zimy w warunkach wojny. Teraz wprawdzie system energetyczny ukraiński lepiej jest już przygotowany do ataków rosyjskich, mają lepsze zarządzanie siecią, pojawiło się wiele urządzeń podtrzymujących moc, ale w tej perspektywie trzeba przetrwać zimę - mówił Szymczycha w debacie „Nowa zielona Ukraina” w czasie konferencji PRECOP 28 w Katowicach.

Jak podkreślał, proces odbudowy Ukrainy trzeba rozpisać na dwa etapy. Pierwszy to ten dzisiejszy, bieżący.

- Przecież Ukraina nie czeka na wielkie inwestycje, bo nie ma wielkich inwestycji, nie czeka na wielkie pieniądze, bo nie ma wielkich pieniędzy na odbudowę Ukrainy, nie czeka na zakończenie działań wojennych i agresji rosyjskiej, tylko odbudowuje to, co może, i to, co musi. A musi odbudowywać przede wszystkim w niezbędnym stopniu infrastrukturę energetyczną, w drugiej kolejności trzeba odbudowywać infrastrukturę transportową, która jest krwioobiegiem państwa, by obrona mogła funkcjonować - mówił wiceprezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej.

Jak dodał, musimy wszelkimi siłami pomóc w małej odbudowie Ukrainy, bo jest to w zasięgu naszych możliwości i finansowych, i organizacyjnych.

- Skupmy się na tym etapie, na tym, co jest najbardziej potrzebne, na małej odbudowie, efektywnych energetycznie materiałach budowlanych. Rozumiem, że piękne wizje zielonej Ukrainy po wojnie bardzo budują wyobraźnię i pomagają przetrwać, ale rzeczywistość wymaga bardzo konkretnych i pragmatycznych działań teraz – reasumował.