Śladu węglowego nie da się policzyć w Excelu. Tak to się robi

To pierwszy krok do ograniczenia wpływu na klimat. Coraz więcej firm chce liczyć swój ślad węglowy. W jego obliczaniu pomagają specjaliści - jak Envirly. Prezes firmy Mateusz Masiaka rozmowie z WNP.PL mówi, jak się to robi.

Obliczając ślad węglowy – firmy czy organizacji, konkretnego przedsięwzięcia czy wydarzenia – bierze się pod uwagę wiele zróżnicowanych czynników i źródeł związanych z badanym p0d tym względem podmiotem czy wycinkiem działalności. Istnieją już specjalne standardy i normy, które podpowiadają, jak to zrobić w sposób rzetelny i wiarygodny.

- Licząc ślad węglowy, bierzemy pod uwagę emisje bezpośrednie, pośrednie i wszystko, co dodatkowo wpływa i wypływa z organizacji - tłumaczy prezes firmy Envirly Mateusz Masiak, dodając, że nigdy nie da się dokładnie, "co do kilograma", policzyć śladu węglowego danego wydarzenia.

Taka estymacja ma jednak głęboki sens, bo powtarzana w kolejnych odcinkach czasu pozwala porównać emisyjność i weryfikować efekty działań podejmowanych, by ją obniżać.

Śladu węglowego nikt nie liczy dziś, sumując pozycje w Excelu.

- Są do tego specjalne aplikacje. Envirly dostarcza kompleksowe rozwiązanie swoim klientom, które zawiera metodologię i agreguje dane - tłumaczy Masiak.

W przypadku obliczania śladu wydarzenia - takiego jak np. konferencja PRECOP, w trakcie której doszło do tej rozmowy - wysyłane są też ankiety do uczestników wydarzeń.

Masiak zwraca uwagę na edukacyjny charakter działania podejmowanego przez organizatorów dużych wydarzeń. Jego uczestnicy bezpośrednio stykają się z kwestią oceny wpływu ich aktywności na zmiany klimatu. Dostrzegają w ten sposób, że obliczanie śladu węglowego, jego raportowanie i ograniczanie staje się standardem.

Coraz więcej firm chce liczyć swój ślad węglowy

Prezes Envirly nie ukrywa, że ma pełne ręce roboty, bo coraz więcej firm jest zainteresowanych jego usługami w związku z wprowadzaniem norm ESG, obowiązków raportowania wpływu działalności na klimat i trendem ku bardziej zrównoważonej gospodarce.

Przypomnijmy, że dyrektywa CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive - dyrektywa w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju) weszła w życie 5 stycznia 2023 r., a pierwsze podmioty zostaną zobowiązane do raportowania na jej podstawie w 2025 roku (dane obejmą rok obrotowy 2024). Zgodnie z nią wszystkie duże jednostki oraz małe i średnie spółki giełdowe będą przedstawiać w swoim sprawozdaniu z działalności informacje na temat: kwestii środowiskowych, społecznych i praw człowieka oraz ładu korporacyjnego. Informacje te będą raportowane według wspólnych europejskich standardów sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju (tzw. ESRS). Dla małych i średnich spółek giełdowych zostaną opracowane uproszczone ESRS.

Wywiad odbył się w trakcie konferencji PRECOP 28 w dniach 5-6 października 2023 roku w Katowicach.