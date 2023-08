Śląsk uczcił pamięć Wojciecha Korfantego w 84. rocznicę śmierci

Przedstawiciele władz województwa śląskiego i Katowic oddali w czwartek hołd jednemu z najwybitniejszych polskich polityków okresu międzywojennego, dyktatorowi III Powstania Śląskiego, Wojciechowi Korfantemu w 84. rocznicę śmierci.

Na grobie polityka, znajdującym się na cmentarzu przy ul. Francuskiej w Katowicach i pod jego pomnikiem na Placu Sejmu Śląskiego złożono wieńce i kwiaty.

"Za mądrości, za pracę, za trud, za poświęcenie i za to nawet co go spotkało bardzo, bardzo chcemy mu tu dzisiaj podziękować, że możemy mówić po polsku, żyć kulturą polską, to że jesteśmy w państwie wolnym, niepodległym to jest również jego praca, jego współpracowników. To jego zasługa - i cześć jego pamięci" - powiedział wojewoda śląski Jarosław Wieczorek.

Wojewoda podkreślił także jak ważna jest nauka historii Śląska i Polski. "Jest potrzeba serca aby poznawać nasze korzenie, nasze genotypu, nasze drzewo genealogiczne, ale tak samo ważnym jest, żeby pamiętać i wspominać tych, którzy ten kraj budowali. Nasz kraj budowali. Taką osobą był Wojciech Korfanty. Budował Polskę i dzisiaj w tej Polsce, bezpiecznej Polsce, w wolnym kraju, gdzie młode pokolenie może spełniać swoje marzenia, pracował i dla której żył" - zaznaczył Wieczorek.

"Z tego powodu należy młodym ludziom uświadamiać: tak, był niejaki pan. Miał na imię Wojciech, na nazwisko Korfanty, który walczył o to, że dzisiaj wy nie musicie być na wojnie, albo macie trudną sytuację, tylko możecie myśleć o swojej przyszłości" - dodał.

W tym roku przypadła także 150. rocznica urodzin Wojciecha Korfantego. Z tej okazji również Muzeum Śląskie w Katowicach uczci jego pamięć i przygotuje cykl wydarzeń, które ukażą jego znaczenie i wpływ na historię Górnego Śląska. Cykl rozpocznie się w 19 sierpnia rodzinnym piknikiem "Muzeum-Wy-Dźwięki".

"Muzeum-Wy-Dźwięki to wyjątkowe wydarzenie na mapie naszego regionu. Potwierdza to patronat honorowy Pana Mateusza Morawieckiego, Prezesa Rady Ministrów. Dlatego zapraszam wszystkich do wzięcia udziału w tym wydarzeniu. Czeka nas artystyczna i historyczna podróż, która wzbogaci nas kulturalnie i zainspiruje do głębszego zrozumienia dziedzictwa naszego regionu" - podkreśliła w informacji prasowej Maria Czarnecka, Dyrektor Muzeum Śląskiego w Katowicach.

Muzeum Śląskie chce przypomnieć Wojciecha Korfantego, "który jest symbolem jedności i ducha Górnego Śląska, a jego postać i niezwykłe dokonania nadal pozostają bliskie sercom tego regionu".

Wojciech Korfanty (1873-1939) w II RP był związany z Chrześcijańską Demokracją. Po niekorzystnej dla Polaków interpretacji wyników plebiscytu, który miał rozstrzygnąć o przynależności państwowej Górnego Śląska, stanął na czele III Powstania Śląskiego jako jego dyktator. Powstanie przyniosło korzystniejszy dla Polski podział Śląska. W odrodzonej Polsce Wojciech Korfanty był posłem na Sejm i wicepremierem w rządzie Wincentego Witosa, a także przeciwnikiem politycznym Józefa Piłsudskiego. W 1930 r. został aresztowany i wraz z posłami Centrolewu osadzony w twierdzy brzeskiej. Wiosną 1935 r. w obawie przed represjami wyemigrował do Pragi. Gdy w kwietniu 1939 r. wrócił do Polski, został aresztowany i osadzony na Pawiaku. Pomimo protestów opinii publicznej spędził tam prawie trzy miesiące. Zwolniono go 20 lipca z powodu ciężkiej choroby. Niespełna miesiąc później zmarł. Spoczął w Katowicach. Jego pogrzeb, na który przyszło ok. 5 tys. osób, stał się manifestacją patriotyczną.