Śląska historia i tradycje motywem przewodnim konkursu "Katowice w obiektywie 2022"

Śląska historia i tradycje są motywem przewodnim trzynastej edycji popularnego konkursu fotograficznego "Katowice w obiektywie 2022". Inspiracją do kadrów zdjęciowych mogą być rodzinne pamiątki, tradycyjne śląskie stroje czy miejsca nawiązujące do historii miasta - wskazują organizatorzy konkursu.

Tegoroczny temat konkursu - śląskie tradycje w Katowicach - nawiązuje do ważnych wydarzeń z historii regionu - powstań śląskich, których setne jubileusze obchodzono w minionych trzech latach, oraz tegorocznej setnej rocznicy przyłączenia części Górnego Śląska do Polski.

"W ostatnich latach Katowice szczególnie mocno wspominają czas trzech wielkich zrywów ludności miejscowej przeciwko niemieckiej dominacji, które miały miejsce w latach 1919, 1920 i 1921. W tym roku mówimy o przyłączeniu części Górnego Śląska do Polski, będącego konsekwencją plebiscytu, w którym za Polską opowiedziało się 40 proc. ludności Górnego Śląska" - przypomniał prezydent Katowic Marcin Krupa.

Przypomniał, iż w połowie czerwca w Katowicach i innych miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zaplanowano liczne wydarzenia z okazji tej rocznicy. "Jestem przekonany, że znajdziecie tu Państwo niejeden ciekawy kadr, wart upamiętnienia, a może i konkursowej nagrody" - ocenił prezydent miasta, zachęcając do udziału w organizowanym od 13 lat konkursie.

Zgłoszenia można przesyłać do 14 października 2022 r. Komisja, złożona z przedstawicieli Urzędu Miasta Katowice i śląskiego okręgu Związku Polskich Artystów Fotografików, wybierze trzydzieści fotografii, które trafią na wystawę w należącej do ZPAF-u Galerii Katowice. Zdjęcia będzie można tam oglądać przez cały grudzień.

Autorzy dwóch zwycięskich prac zostaną wyróżnieni nagrodami pieniężnymi (1200 zł i 1000 zł), zaś laureat trzeciego miejsca będzie zaproszony do udziału w warsztatach fotograficznych organizowanych przez ZPAF.

Prezes Okręgu Śląskiego ZPAF Arkadiusz Ławrywianiec podpowiada, że konkursowe zdjęcia można zrobić np. podczas jubileuszowych wydarzeń związanych z obchodami stulecia przyłączenia części Górnego Śląska do Polski, ale też np. przy okazji czerwcowych obchodów uroczystości Bożego Ciała.

"Można wybrać się do Muzeum Historii Katowic czy Muzeum Śląskiego, albo na domowym strychu poszukać i sfotografować rodzinne pamiątki. Nie zapominajmy o Nikiszowcu (ponad 100-letnie osiedle robotnicze w Katowicach - PAP), który sam w sobie jest pomnikiem historii, oraz o innych dzielnicach Katowic" - wskazał Ławrywianiec, zachęcając uczestników konkursu, by zwracali uwagę nie tylko na temat, ale i na kompozycję wykonywanych zdjęć, ponieważ komisja oceni także wartość artystyczną fotografii.

W dotychczasowych edycjach konkursu "Katowice w obiektywie", najczęściej zachęcano autorów do przedstawiania przestrzeni miasta w kontekście jego przemiany, kultury i muzyki, działań proekologicznych czy rewitalizacyjnych.

"W tym roku chcielibyśmy zaprosić mieszkańców, by zainteresowali się katowicką tradycją - tym bardziej, że jest ku temu wyjątkowa okazja" - powiedziała szefowa wydziału promocji katowickiego magistratu Marta Chmielewska, nawiązując do obchodzonych w tym roku i poprzednich latach rocznic.

Do konkursu można zgłosić maksymalnie trzy fotografie, należy też dołączyć oświadczenie, które wraz z regulaminem jest dostępne na stronie internetowej www.katowice.eu. Zgłoszenia można przesyłać pocztą elektroniczną na adres fun@katowice.eu lub pocztą tradycyjną do katowickiego Urzędu Miasta; można też dostarczyć je do magistratu osobiście na nośniku elektronicznym.