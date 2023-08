Śląska PO, Bezpartyjni Samorządowcy ze świętokrzyskiego i poznańska Trzecia Droga przedstawili kandydatów do parlamentu

Śląska PO oraz Bezpartyjni Samorządowcy ze świętokrzyskiego przedstawili nowych kandydatów do parlamentu. Przedstawiciele Polski 2050 Szymona Hołowni oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego zaprezentowali kandydatów koalicyjnego Komitetu Wyborczego Trzecia Droga z listy z okręgu poznańskiego.

W Katowicach śląska Platforma Obywatelska przedstawiła w poniedziałek radnych Sejmiku Woj. Śląskiego tej partii, którzy wystartują w wyborach do Sejmu i Senatu z list Koalicji Obywatelskiej. "Będą startować, ponieważ widzimy, jak samorząd jest degradowany, jak szczególnie maleje rola samorządu województwa" - mówił szef śląskiej PO Wojciech Saługa.

Do Sejmu w okręgu 28. częstochowskim, z drugiego miejsca wystartuje radna Marta Salwierak, w okręgu 29. gliwickim, na drugim miejscu będzie prof. Marek Gzik, a w okręgu 30. rybnickim, na ósmym miejscu znajdzie się Grzegorz Wolnik. W okręgu 31. katowickim, z czwartego miejsca wystartuje wiceprzewodnicząca sejmiku Urszula Koszutska, a z dwunastego - radna Alina Bednarz. Z kolei w okręgu 32. sosnowieckim, z czwartego miejsca będzie startowała radna Katarzyna Stachowic, z piątego Mirosław Mazur, a z dziewiątego Iwona Jelonek. Kandydatem paktu senackiego w okręgu 72. jastrzębskim będzie Henryk Siedlaczek.

Saługa powiedział, że osoby te "będą startować, bo te wszystkie centralne programy okazały się jedną wielką farsą: Program dla Śląska czy program transformacji regionu pozostały na slajdach i nic się z tymi programami nie dzieje. Musimy o te sprawy regionalne w Warszawie dbać, wziąć sprawy w swoje ręce i obiecujemy, że jak przejmiemy władzę, a stanie się to już 15 października, przywrócimy silne regiony, silne samorządy".

Swoich kandydatów do parlamentu z województwa świętokrzyskiego przedstawili też Bezpartyjni Samorządowcy podczas konferencji prasowej na rynku w Kielcach. Przedstawili pierwszą trójkę kandydatów do Sejmu oraz dwoje kandydatów do Senatu. Wkrótce przedstawimy całą listę osób, które będą ubiegały się o mandaty poselskie. Łączy ich idea normalnej Polski i program wyborczy składający się z konkretnych rozwiązań" - mówił lider Bezpartyjnych Samorządowców w regionie Kamil Suchański.

O mandat do Senatu w okręgu wyborczym numer 81 obejmującym powiaty: buski, jędrzejowski, kazimierski, konecki, pińczowski, staszowski, włoszczowski) z ramienia Bezpartyjnych Samorządowców będzie zabiegał emerytowany policjant Jakub Kosin.

W okręgu wyborczym numer 83 (Kielce i powiat kielecki) kandydatem Bezpartyjnych Samorządowców jest kielecka radna Katarzyna Suchańska. "Dostrzegamy duże zapotrzebowanie na taką siłę polityczną, jaką są Bezpartyjni Samorządowcy. Zebraliśmy już ponad 15 tys. podpisów, choć do rejestracji listy w okręgu wystarczy 5 tys." - powiedziała Suchańska.

Bezpartyjni Samorządowcy nie wystawili kandydata w trzecim świętokrzyskim okręgu senackim nr 82, obejmującym powiaty: opatowski, ostrowiecki, sandomierski, skarżyski, starachowicki. To wynik porozumienia z Nową Demokracją TAK partią Marka Materka. W zamian Nowa Demokracja TAK nie wystawi kandydata w okręgu kieleckim.

Listę Bezpartyjnych Samorządowców do Sejmu otwiera kielecki radny, przedsiębiorca Kamil Suchański. Z drugiego miejsca wystartuje radny sejmiku województwa Maciej Gawin, a trzecie miejsce zajęła społeczniczka Marta Przybyś.

W poniedziałek na konferencji prasowej przedstawiciele Polski 2050 Szymona Hołowni oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego zaprezentowali kandydatów koalicyjnego Komitetu Wyborczego Trzecia Droga z listy z okręgu poznańskiego.

Jak podkreśliła szefowa koła parlamentarnego Polski 2050 posłanka Paulina Hennig-Kloska, "pracujemy na dwa mandaty w każdym okręgu - i to wtedy dałoby taką pełną reprezentację naszej koalicji w przyszłym parlamencie". Hennig-Kloska sama jest liderką listy w okręgu nr 37 (Konin).

"Poznań nie raz udowodnił, że lubi mieszać w układzie politycznym stawiając na młodość, świeżość wymieszaną z doświadczeniem - i dokładnie taka jest nasza lista. To są reprezentacji konkretnych środowiskowych, konkretnych światów, które oczekują zmiany w polityce. Jeżeli spojrzymy na grupę przedsiębiorców, którą reprezentuje Ewa Schädler (liderka poznańskiej listy), czy społeczników, pracowników opieki społecznej, pedagogów, osób działających w poznańskich NGO-sach - to mamy Dobrosława Rolę (miejsce nr 3). Jeżeli spojrzymy na ekspertów od środowiska to mamy Ewę Patalas (miejsce nr 8), a jeżeli spojrzymy w kierunku energetyki to mamy Marcina Konopę (miejsce nr 18), jest też przedstawicielka samorządowców, radna Kórnika Agnieszka Wiśniewska (miejsce nr. 20)" - mówiła.

Na poznańskiej liście kandydatów do Sejmu znalazł się także m.in. poseł Jacek Tomczak - miejsce nr 2. (wcześniej związany m.in. z PO i wykluczony z tego ugrupowania w 2018 r. za złamanie dyscypliny partyjnej w głosowaniach nad projektami dotyczącymi aborcji). Na liście jest także m.in. przedsiębiorca, wcześniej samorządowiec Marek Baumgart (nr 4), czy Julia Krakowiak (miejsce nr 5.); przedsiębiorca, a także naczelnik wydziału w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Poznaniu.

Zaprezentowano także kandydatów z innych wielkopolskich okręgów wyborczych. Obecny był m.in. lider listy w Pile poseł Krzysztof Paszyk (PSL), a także burmistrz Słupcy Michał Pyrzyk, który wystartuje z miejsca nr 2. w okręgu nr 37 (Konin).

W Koszalinie na konferencji prasowej poseł na Sejm I kadencji Waldemar Jędryka poinformował, że rezygnuje z ubiegania się o mandat Senatora. Doktor nauk inżynieryjno-technicznych, wykładowca, koszaliński przedsiębiorca zamierzał startować do Senatu z własnego komitetu. Zebrał konieczną liczbę podpisów do rejestracji swojego komitetu i zgłoszenia swojej kandydatury na senatora. Podczas konferencji poinformował, że rezygnuje z ubiegania się o mandat senatora w okręgu nr 100, a swoje poparcie przekaże Stanisławowi Gawłowskiemu.

Jędryka zaznaczył, że jego rezygnacja związana jest z utworzeniem paktu senackiego na opozycji, którego kandydatem na senatora z ramienia PO jest Gawłowski. "Ponieważ opozycja się zjednoczyła, wiele cech wspólnych znalazłem w (jej) programie, w związku z tym uznałem, że moje kandydowanie osłabia ten pakt senacki" - wskazał Jędryka.