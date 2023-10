Śląska Straż Graniczna: ruch na przejściach płynny; kontrole wyrywkowe

Ruch na przejściach granicznych ze Słowacją, po tymczasowym wprowadzeniu kontroli, jest płynny; nie ma korków. Straż Graniczna przeprowadza wyrywkowe kontrole – powiedział w środę PAP rzecznik Śląskiego Oddziału Straży Granicznej ppor. Szymon Mościcki.

"Wszystko przebiega płynnie. Wyrywkowe kontrole są ukierunkowane na przeciwdziałanie nielegalnej migracji i minimalizowanie tego, by do Polski dostawały się osoby, których obecność może stanowić zagrożenie dla porządku i bezpieczeństwa państwa(…). Jako Straż Graniczna nie będziemy stwarzali żadnych problemów obywatelom Unii Europejskiej i tym, którzy mają prawo legalnego pobytu w UE" - powiedział PAP ppor. Mościcki.

Jak powiedział rzecznik, dotychczas nie dotarły do niego informacje o zatrzymaniach nielegalnych migrantów po północy. Ostatni przypadek, o którym wspomniał, miał miejsce we wtorek wieczorem, czyli jeszcze przed tymczasowym przywróceniem kontroli granicznej. Straż Graniczna, w rejonie byłego przejścia w Zwardoniu przy drodze ekspresowej S1, udaremniła próbę przemytu 22 Syryjczyków. Jechali w busie na polskich numerach rejestracyjnych.

"Kierowca samochodu nie zatrzymał się do kontroli, wobec czego mundurowi podjęli pościg. Pojazd został zatrzymany po kilkuset metrach. Wewnątrz był 22 Syryjczyków. Posiadali przy sobie dokumenty potwierdzające pobyt obywatela państwa trzeciego na terytorium Słowacji. Trwają czynności służbowe zmierzające do przekazania ich stronie słowackiej w ramach readmisji" - powiedział Szymon Mościcki.

Rzecznik powiedział, że wykaz przejść, na których można przekroczyć granicę, znajduje się w załączniku do rozporządzenia szefa MSWiA o tymczasowym przywróceniu kontroli. "Jeśli chodzi o rejon Śląskiego Oddziału Straży Granicznej, to mamy sześć przejść. Tylko tam można legalnie przekroczyć granicę" - wskazał. Są to drogowe przejścia: Zwardoń-Skalite i Korbielów, piesze - Zwardoń-Myto, Ujsoły, Jaworzynka, oraz kolejowe w Zwardoniu.

Każde przekroczenie granicy w innym miejscu, także na szlaku turystycznym, jest nielegalne.

Ppor. Szymon Mościcki zaapelował, aby każdy, kto się przemieszcza w rejonie granicy miał przy sobie dokument: dowód osobisty lub paszport.

Tymczasowe kontrole graniczne zostały przywrócone do 13 października.

Od początku roku Śląska Straż Graniczna zatrzymała 779 nielegalnych migrantów, którzy przekroczyli granicę państwową wbrew przepisom od strony Słowacji, z czego ponad 600 od początku sierpnia.

Śląski Oddział Straży Granicznej chroni granice polsko-czeską i polsko-słowacką na terenie województw śląskiego i opolskiego.