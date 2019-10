Śląski sektor małych i średnich firm: chcemy działać na rzecz regionu, również globalnie

Sektor małych i średnich przedsiębiorstw z woj. śląskiego szuka odpowiedzi na wyzwania regionu, ale też stara się działać przy tym globalnie, np. otwierając przedstawicielstwa na całym świecie – deklarowali w środę organizatorzy 9. Europejskiego Kongresu MŚP w Katowicach.

"Podstawą działania dla małych i średnich firm jest cyfryzacja (…). Drugą kluczową sprawą jest Europejski Zielony Ład - główne zadanie, które stoi przed nami wszystkimi" - uznał b. premier, przypominając, iż w nowym unijnym budżecie przewidziano ok. 5 mld euro na Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Energetycznej. Wskazał na potrzebę przygotowania dobrego programu i projektów, mogących uzyskać finansowanie z tego funduszu."W naszym regionie musimy przygotować się na dobry program, bo tylko dobre programy będą wygrywać" - apelował Buzek. Wskazał na kluczową rolę w tym zakresie gospodarzy województwa - zarządu i sejmiku woj. śląskiego, apelując o wielkie działania społeczne i współpracę w przygotowaniu dobrych dla regionu rozwiązań wszystkich regionalnych środowisk.Wojewoda śląski Jarosław Wieczorek wskazał na obecny ważny moment w rozwoju regionu - wiążący się nie tylko z rozwojem działalności powstałej przed dwoma laty Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, ale przede wszystkim z dwoma latami funkcjonowania rządowego Programu dla Śląska, który obecnie opiewa na 62 mld zł."To bardzo duży zastrzyk środków, który z pewnością zostanie również wykorzystany przez małych i średnich przedsiębiorców" - ocenił wojewoda. Jak zaznaczył, fundusze te docelowo będą pracowały na to, aby woj. śląskie odzyskało dynamikę drugiego regionu w Polsce.Nawiązując do Funduszu Sprawiedliwej Transformacji Energetycznej Wieczorek ocenił, że program ten będzie dobrym uzupełnieniem Programu dla Śląska przypominając, że przy jego puli środków na poziomie kilku miliardów euro, potencjalnych beneficjentów w całej Europie może być ponad 40. "Region śląsko-zagłębiowsko-rybnicki może być największym beneficjentem tych środków, jednak to będzie zależało, jakie dobre programy rewitalizacyjne powstaną" - zgodził się z Buzkiem wojewoda.Przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Kazimierz Karolczak wskazał na zwiększającą się z roku na rok na Europejskim Kongresie MŚP liczbę stoisk śląskich i zagłębiowskich przedsiębiorców z innowacyjnymi produktami. "To jest coś, co daje optymizm na przyszłość, że mamy szansę stać się regionem opartym o innowacje" - ocenił.Karolczak zapewnił, że Metropolia - funkcjonująca w pewnym stopniu jako narzędzie tworzących ją 41 miast i gmin - pracuje nad ich rozwojem społecznym i gospodarczym. W tym drugim kontekście koncentruje się na wypracowaniu kierunków rozwoju, w oparciu o tzw. inteligentne specjalizacje w skali regionu, ale też np. o przekształcenie tradycyjnej dziś wciąż branży automotive.Również przewodniczący GZM odniósł się do Funduszu Sprawiedliwej Trnasformacji Energetycznej, jako dającego szanse na przezwyciężenie obecnych problemów i wsparcie nowych inicjatyw gospodarczych. Podkreślił, że Metropolia przygotowuje się do tego, m.in. chcąc mocno wspierać branżę bezzałogowych statków powietrznych czy napędów wodorowych."Mam nadzieję, że naszym głównym partnerem będzie sektor małych i średnich przedsiębiorstw. Są to najtrwalsze miejsca pracy, najbardziej lokalne i najbardziej patriotyczne, jeśli chodzi o swój region przedsiębiorstwa - im bardzo zależy, jak wygląda ich otoczenie, w jakim miejscu żyją, jak wygląda w nim jakość życia. To wszystko powoduje, że dla nas to największy i najbardziej odpowiedzialny partner do dyskusji" - zaakcentował Karolczak.