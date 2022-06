Śląski Związek Gmin i Powiatów solidarny z samorządowcami Ukrainy

Śląski Związek Gmin i Powiatów wyraził solidarność z samorządowcami ukraińskimi, którzy – jak napisano w przyjętym we wtorek stanowisku – „dzielnie stawiają czoła licznym problemom związanym z działaniami militarnymi, narażając często swoje zdrowie i życie”.

Śląskie samorządy deklarują dalsze, długofalowe wsparcie dla Ukrainy i uchodźców z tego kraju.

"Nasze zwycięstwo nad rosyjskim agresorem, w które wierzymy, nastąpi dzięki ukraińskim siłom zbrojnym, ale również dzięki waszej stałej pomocy, przyjaźni i współpracy" - podkreślał mer podkijowskiego miasta Bucza Anatolij Fedoruk, który połączył się ze śląskimi samorządowcami online.

We wtorek w Lublińcu obradowało Zgromadzenie Ogólne Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, zrzeszającego 153 jednostki samorządu terytorialnego - to ponad trzy czwarte wszystkich samorządów w regionie. Część obrad poświęcono współpracy i pomocy dla Ukrainy oraz jej obywateli - zarówno tych, którzy pozostali w tym kraju, jak i tych, którzy uciekli przed wojną do Polski.

Prezes Związku Ukraińców w Polsce Mirosław Skórka przypomniał, że przed kilkoma laty polscy samorządowcy wnieśli swój wkład w reformę samorządową na Ukrainie - dziś widać jej dobre efekty.

"Dzisiaj, z perspektywy wojny, kiedy Ukraina się broni, widzimy jak bardzo sprawdza się samorząd i mocni samorządowcy. To ludzie, którzy potrafią prowadzić i bronić swojej społeczności, są bohaterami w tej walce. Takim bohaterem jest m.in. Anatolij Fedoruk" - mówił prezes.

W 28-tysięcznej Buczy niedaleko Kijowa wojska rosyjskie dokonały w marcu masakry nieuzbrojonych ukraińskich cywilów - liczbę ofiar oszacowano na ponad 400. Obecnie - jak mówił mer Buczy - miasto stara się wrócić do codziennego życia po okresie rosyjskiej okupacji. Fedoruk podkreślał, jak ważne dla jego miasta było i jest polskie wsparcie.

"Od pierwszego dnia wojny, my i inne miasta Ukrainy, czuliśmy wasze wielkie wsparcie. Żaden z polskich samorządowców nie pytał mnie, czy potrzebujemy pomocy, ale od razu pytał jak można nam pomóc. Za tę pomoc i troskę składam wam najszczersze podziękowania i wyrazy wdzięczności" - powiedział mer Buczy.

Szczególne podziękowania ukraiński samorządowiec skierował na ręce burmistrza Pszczyny Dariusza Skrobola. Pszczyna, która jest partnerskim miastem Buczy, wysłała tam pomoc rzeczową i przyjęła uchodźców m.in. z tego miasta. W pomoc dla Buczy zaangażowały się również Rybnik i Bielsko-Biała, przekazując tam samochody i liczne dary.

List do śląskich samorządowców przysłał ambasador Ukrainy w Polsce Andrij Deszczycia. "Wojna niszczy nasze miasta, ale nigdy nie zniszczy naszej woli i pragnienia życia w wolnym kraju. Narodowy opór zjednoczył Ukraińców i cały demokratyczny świat we wspólnym celu: obrony niewinnych ludzi i usunięcia wszystkich okupantów z naszej ziemi" - napisał ambasador, dziękując za solidarność Polski z Ukrainą.

"Szczególne ważne jest dla nas, by Ukraińcy i Ukrainki czuli, że nie są sami (…). Z całego serca dziękuję za to nieustanne i różnorodne wsparcie ze strony polskich samorządów i całego narodu polskiego. Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie (…). Dziękuję za wsparcie; razem zwyciężymy" - napisał Andrij Deszczycia.

Prezes Związku Ukraińców w Polsce Mirosław Skórka zwrócił uwagę, że dla opinii publicznej przeciągająca się wolna powszednieje, wcale jednak nie dobiegła końca. Niedawno - jak mówił prezes - jeden z ukraińskich szpitali zwrócił się o pomoc w postaci worków na zwłoki.

"Ta tragiczna wojna to ciągle zniszczenia, to ciągle śmierć (…); ciągle giną setki ludzi - giną zamordowani, giną żołnierze. Ten tragiczny obraz wojny powoli nam umyka, bo wojna nam powszednieje. Musimy sobie uświadomić, że przed nami jeszcze długa droga" - powiedział Mirosław Skórka.

W przyjętym we wtorek w Lublińcu stanowisku Śląski Związek Gmin i Powiatów ocenił m.in. iż "masowe groby znalezione w ukraińskich miastach są dowodem na bestialstwo rosyjskich sił zbrojnych i potwierdzają wcześniejsze przypuszczenia o dokonywanych tam zbrodniach wojennych". Śląscy samorządowcy podkreślili, iż "Polacy dołożyli wszelkich starań, aby ludność Ukrainy uciekająca przed terrorem spowodowanym inwazją Rosji na ich kraj, znalazła w Polsce namiastkę domu".

"Wolontariusze, organizacje pozarządowe i władze samorządowe zmobilizowały swoje siły i uruchomiły dostępne środki, aby zapewnić uchodźcom niezbędną pomoc. W Polsce nie powstał ani jeden obóz dla uchodźców, wszyscy przybyli znaleźli bezpieczne schronienie w domach Polaków, lokalach udostępnionych przez hotelarzy oraz w mieszkaniach i miejscach noclegowych zapewnionych przez samorządy" - czytamy we wtorkowym stanowisku ŚZGiP.

"Stanowczo apelujemy o uwolnienie przedstawicieli ukraińskich miast i gromad wziętych do rosyjskiej niewoli. Jednoznacznie sprzeciwiamy się prowadzeniu dalszych działań wojennych oraz nawołujemy przedstawicieli wolnego świata, aby wszelkimi dostępnymi środkami blokowali możliwość prowadzenia działań militarnych przez Rosję" - napisali śląscy samorządowcy.

"Wprowadzanie i konsekwentne utrzymywanie sankcji uderzających w rosyjską gospodarkę, jedność wobec tragedii rozgrywającej się na naszych oczach, nieugięcie przed energetycznym terrorem stosowanym przez stronę rosyjską sprawią, że oprawca nie będzie w stanie kontynuować bestialskiej ofensywy. Tylko stając ramię w ramię możemy przeciwstawić się złu, które zagraża pokojowi nie tylko w Europie, ale i na całym świecie" - głosi przyjęte we wtorek w Lublińcu samorządowe stanowisko.