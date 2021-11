Śląskie: 100 dni aresztu dla 30-latka ściganego ENA przez Hiszpanię

Na sto dni katowicki sąd aresztował 30-latka z Będzina, za którym sąd w Maladze wydał Europejski Nakaz Aresztowania. Mężczyzna, poszukiwany za handel narkotykami i udział w grupie przestępczej, został przed kilkoma dniami zatrzymany przez będzińskich policjantów.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu Waldemar Łubniewski powiedział w czwartek PAP, że tak długi okres aresztowania podejrzanego jest związany z koniecznością realizacji ENA. W tym czasie mają być przeprowadzone procedury zmierzające do wydania 30-latka stronie hiszpańskiej.

Choć zgodnie z ogólną zasadą, z art. 263 Kodeksu postępowania karnego, w postępowaniu przygotowawczym sąd, stosując tymczasowe aresztowanie oznacza jego termin na okres nie dłuższy niż 3 miesiące (później może on być przedłużany), to w przypadku 30-latka decyzja o aresztowaniu zapadła w oparciu o inne przepisy, z art. 607k, regulujące wykonanie ENA.

Zgodnie z nimi, na wniosek prokuratora sąd okręgowy może zastosować tymczasowe aresztowanie na czas niezbędny do przekazania osoby ściganej. Łączny okres stosowania tego środka zapobiegawczego w takim przypadku nie może przekroczyć 100 dni.

Decyzja o aresztowaniu mężczyzny nie jest prawomocna, można ją zaskarżyć.

30-latka zatrzymali 15 listopada funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Będzinie. Kilka tygodni wcześniej - 6 października - Sąd Śledczy w Maladze wydał za nim ENA.

"17 listopada 2021 roku mężczyzna został doprowadzony do Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu, gdzie prokurator z IV Wydziału Organizacyjno-Sądowego przesłuchał go w charakterze podejrzanego. W tym samym dniu prokurator sporządził wniosek do Sądu Okręgowego w Katowicach o tymczasowe aresztowanie mężczyzny i jego przekazanie stronie hiszpańskiej, jako osoby ściganej na podstawie ENA" - przekazał prok. Łubniewski.

Sąd Okręgowy w Katowicach, uwzględniając wniosek prokuratora, zastosował wobec mężczyzny tymczasowy areszt na sto dni i zdecydował o przekazaniu ściganego do Hiszpanii.

Mężczyzna podejrzany jest o handel narkotykami i udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Członkowie tej grupy przewozili narkotyki z terytorium Hiszpanii do innych krajów Unii Europejskiej - podała prokuratura.